Trabalhadores protestam em frente ao Tropical Hotel contra atrasos em salários e outros benefícios

Um grupo de trabalhadores do Tropical Hotel, um dos maiores resorts de Manaus, realizou na manhã desta segunda-feira (10) uma manifestação reivindicando salários e benefícios atrasados de 450 servidores diretos da empresa. O ato aconteceu em frente à portaria do hotel de luxo, localizado no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense.

Conforme os manifestantes, os salários deste mês estão atrasados, além de terem suspendido o cartão de adiantamento do ‘Controlife’, corte da cesta básica. Os trabalhadores dispensados também não têm recebidos seus direitos, a exemplo de benéficos como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a multa recisória. Outro motivo de reclamação por parte dos trabalhadores é a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os trabalhadores.

De acordo com o representante da Central Única do Trabalhadores (CUT), Gerson Almeida, a empresa, há dez dias, cortou o diálogo com os trabalhadores e não deu mais satisfação. “Se a empresa não de manifestar, seremos obrigados a paralisar totalmente as atividades e não deixar mais entrar os ónibus no hotel”, disse.

A reportagem entrou em contato com a diretoria do Tropical Hotel e aguarda retorno sobre posicionamento quanto à manifestação dos trabalhadores.

“O local em que trabalhamos é extremamente quente. Estamos tendo de gastar do próprio bolso para comprar equipamentos”, comentou o funcionário Hélio Peçanha, que atua como garçom.

Já o técnico em segurança do trabalho Raimundo Moraes ressaltou que, além da falta de EPI, a empresa está faltando com medicamentos que são primordiais para o atuação dos trabalhadores.

“A gente está em desconforto com essa situação. Hoje, nós estamos com contas atrasadas, aluguel atrasado, filhos e familiares passando necessidade. Todo compromisso de um grupo que trabalha em prol do seu salário e no fim do mês a empresa não honra a sua parte. E ninguém vem nos dar uma satisfação”, criticou.

Por Joandres Xavier

