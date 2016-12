Trabalhadores paralisam obra por causa falta de segurança e direitos trabalhistas

Pelo menos 300 trabalhadores da construção civil que atuavam em condições irregulares, como salários atrasados, falta de pagamentos de benefícios e até falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em uma obra no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, paralisaram as atividades por volta das 6h da manhã de hoje (14). A obra fica localizada na rua Fortaleza e é de responsabilidade da empresa SKM Construtora.

Após duas horas de paralisação, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintracomec) e representantes da construtora entraram em acordo. Na ata, foram definidos o pagamento do décimo terceiro salário, abono salarial, cesta básica no valor de R$ 125 até o dia 20 de dezembro de 2016, além do repasse de vale transporte e pagamento dos encargos de FGTS e INSS dos funcionários terceirizados.

De acordo com o presidente do Sintracomec, Cícero Custódio, os funcionários estavam trabalhando com três meses de salários atrasados e sem carteira assinada. Há também, casos de trabalhadores que foram dispensados há meses e ainda não receberam pagamento de rescisão.

“A obra estava sendo tocada há quase um ano em total irregularidade e sem cumprir as metas do acordo coletivo da categoria. Os trabalhadores agora só voltam aos postos de serviços se a SKM cumprir o acordo e sanar todas essas irregularidades”, declarou Custódio.

Entre os trabalhadores estão pedreiros, serventes, carpinteiros, mestres de obras, encarregados e outros que cuidam da construção de um edifício para apartamentos de 20 andares.

No documento assinado pela construtora, está autorizada uma fiscalização semanal por parte do sindicato no canteiro de obras.

Em nota, a direção da SKN Incorporadora explicou que trabalha com 12 empresas de construção terceirizadas, com as quais fica a responsabilidade de contratação, gerenciamento e repasse do pagamento dos trabalhadores da obra. A construtora disse também que lamenta que os trabalhadores estejam sendo penalizados pela má gestão de algumas dessas empresas. A SKN assegurou aida que tomará as devidas providências para garantir que esta situação seja corrigida o mais breve possível.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO