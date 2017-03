Trabalhadores no AM em condições subumanas

Submetidos a longas jornadas de trabalho, dormiam em barracas de lona, e muitas vezes consumiam carne em estado de putrefação. A mesma água do rio que usavam para beber era a mesma utilizada para fazer as necessidades fisiológicas. Apesar de estarmos em pleno século 21, com todos os avanços tecnológicos e conquistas dos direitos e garantias do cidadão, ainda existem casos de trabalho análogo ao de escravo, tráfico de trabalhadores e trabalho indígena. No Amazonas, de acordo com o Ministério Público do Trabalho no Estado (MPT-AM), ao menos 200 denúncias de casos foram recebidas pelo órgão no período de 2010 a 2016.

De acordo com o procurador-chefe do Ministério Público Federal do Estado no Amazonas (MPF-AM), Edmilson da Costa Barreiros Júnior, no Estado é mais comum encontrar casos na zona rural. “É mais fácil encontrar casos de trabalho análogo ao de escravo em fazendas e barcos, onde podem acontecer práticas abusivas, jornadas exaustivas”, comentou.

O caso mais recente ocorreu no município de Boca do Acre (a 1.027 quilômetros de Manaus), onde o fazendeiro Valdir da Silva colocou seus funcionários em condições subumanas. De acordo com relatos das vítimas, elas eram submetidas a longas jornadas de trabalho, dormiam em barracas de lona, por muitas vezes a carne usada como alimento vinha em estado de putrefação e a mesma água do rio que usavam para beber era a mesma para fazer as necessidades.

Ainda de acordo com a decisão da Juíza Federal da 4ª Vara, Ana Paula Serizawa, Valdir cumprirá pena de 3 anos e nove meses de reclusão e pagará 90 dias-multa no valor de cinco salários mínimos, a cada dia. Outro caso aconteceu em 2010, dentro do perímetro urbano da cidade de Manaus, mais precisamente na empresa Cifec Compensados, localizada na rua Marapatá, nº 919, na Vila Buriti, no Distrito Industrial, Zona Sul, onde três chineses mantinham oito trabalhadores da mesma nacionalidade em condições de trabalho escravo.

Conforme o inquérito policial 889/2010, do Departamento da Polícia Federal, os chineses Jin Ruigen, Lixiang Qu e Ma ke li foram presos por colocar funcionários em jornadas de trabalho abusivas, mantê-los presos nas instalações da fábrica, não pagamento de salários, descontos abusivos, péssimas condições de moradia, alimentação inadequada e agressões físicas. No documento, um dos suspeitos confessou que as agressões aconteciam “porque os trabalhadores lhe faltavam com respeito e tiveram atitude reprovável”. De acordo com a legislação, a pena para esse caso é de reclusão de 2 a 8 anos, mais pagamento de multa.

Na atuação extrajudicial, o MPT–AM possui 52 procedimentos ativos e 11 procedimentos em acompanhamento. Só em 2016, foram recebidas 19 denúncias no Estado. Em termos de ações ajuizadas, entre os anos de 2011 e 2016 o Estado obteve 23 casos. De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que é referente à redução a condição análoga à de escravo, submeter alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitando a pessoa a condições degradantes de trabalho, o empregador ou preposto deverá cumprir pena de 2 a 8 anos de reclusão, pagamento de multa.

Bárbara Costa

EM TEMPO