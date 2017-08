Trabalhadores encontram saco com cães e gato descartados na Cachoeira Alta em Manaus

Trabalhadores da Cachoeira Alta logo viram a mala com os animais – Arthur Castro

Trabalhadores que atuam na revitalização da Cachoeira Alta, no Tarumã, Zona Norte da cidade, encontraram nesta terça-feira (01) uma mala com cachorros e um gato mortos, que foram descartados naquela área.

De acordo com o curador do projeto da revitalização da Cachoeira, Jorge Nunes, eles acharam as carcaças, quando chegaram à Cachoeira para trabalhar e viram uma mala aberta com oito sacos plásticos de cor preta. Em sete deles estavam cachorros sem vida e um outro com gato.

“Ao chegarmos no lugar observamos a mala e logo vimos que se tratava de descarte de animais mortos”, contou Jorge.

Ainda segundo Jorge, nos sacos havia nomes de supostos veterinários. “É possível ver os nomes de determinadas pessoas, não sabemos se são de médicos ou não, ou de clínicas, não se tem certeza”.

A Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) esteve no local para apurar o caso. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) fará a retirada das carcaças dos animais.

Caso recente

Pelo menos 12 cães e gatos de estimação foram encontrados mortos e congelados dentro de sacos plásticos na manhã do dia 6 de julho deste ano, na Feira Coberta do Coroado, localizada na alameda Cosme Ferreira, Zona Leste. Segundo os feirantes, vários animais eram de raça e alguns ainda eram filhotes. A suspeita é que os bichos fossem de algum pet shop.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) encaminhou uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), composta por uma médica veterinária, um biólogo e agentes do órgão. Segundo a médica veterinária do CCZ, Laís Fonseca, a suspeita de que os animais tenham morrido em uma clínica. Os cães e gatos foram descartados ainda ensacados, como se tivessem sido retirados recentemente de um freezer. “Eles também tinham sinais de que estavam em tratamento e que, por ocasião da morte, foram durante algum tempo mantidos em ambiente refrigerado”.

Laís Fonseca informou também que, após a necropsia e a identificação das prováveis causas da morte, o CCZ irá emitir relatório técnico e, posteriormente, um laudo.

