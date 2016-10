Trabalhadores do PIM protestam contra possível retorno de Waldemir Santana ao Sindmetal

Trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM) fizeram uma manifestação na manhã desta quarta-feira (26), em frente à sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 11ª Região, localizado na avenida Visconde de Porto Alegre, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. A ação foi realizada como forma de protesto pela possível reintegração de Waldemir Santana à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos (Sindmetal).

De acordo com o coordenador intersindical da oposição metalúrgica, André Frota, Waldemir Santana entrou com uma antecipação do julgamento, que seria em novembro, para esta quarta. “Ele está tentando voltar para a presidência do sindicato. Os desembargadores não decidiram hoje sobre a situação, então o julgamento foi transferido para o próximo dia 09 de novembro”, disse.

Atualmente, o Sindmetal está sobre o comando de uma Junta Governativa, que encontrou diversos indícios de desvios de dinheiro do sindicato, além da negociação irregular do balneário dos trabalhadores, durante a gestão de Waldemir. “Esperamos ter em breve uma nova eleição para decidir quem será o novo presidente e não deixar o Waldemir voltar. Aonde tiverem as audiências, nós iremos manifestar contra ele”, explicou André Frota.

Os próximos protestos estão previstos para acontecer no dia 4 de novembro em frente ao Fórum Trabalhista de Manaus Ministro Mozart Victor Russomano, situado na rua Ferreira Pena, no Centro, e no dia 9, na sede da Praça 14 de Janeiro.

Portal EM TEMPO