Trabalhadores da refinaria Isaac Sabbá protestam contra terceirização e retirada de direitos

Um grupo de pelo menos 800 trabalhadores que prestam serviços à Refinaria de Manaus Isaac Sabbá (Reman), no Distrito Industrial, Zona Sul, realizou na manhã desta sexta-feira (11), um protesto contra o PLC 30/15, que regulamenta a terceirização no Brasil e que se encontra no Senado para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

“Não somos contra a terceirização e sim à forma como isso está proposto no projeto, pois retira direitos já garantidos aos trabalhadores”, comenta Cícero Custódio, presidente do Sindicato da Construção Civil e Montagem do Amazonas.

Ele informa que 90% dos terceirizados das oito empresas que prestam serviços à Reman são ligados à entidade. “São pedreiros, carpinteiros, eletricistas, caldeireiros, soldadores, montadores de andaimes, mestres de tubulação, entre outros que não podem concordar, de jeito nenhum, com a forma como esse projeto da terceirização está sendo proposto. Hoje, u caldeireiro, por exemplo, ganha na carteira R$ 3.400, com esse projeto isso pode cair para R$ 1.550, pois a contratante não será obrigada a seguir o piso da categoria”, exemplifica.

O sindicalista reforça que, hoje, com a empresa contratante das terceirizadas sendo solidária às obrigações trabalhistas, já não são respeitados os direitos dos trabalhadores terceirizados, imagina com as novas regras propostas pelo projeto da terceirização.

“Os terceirizados já vivem por um momento difícil, com direitos atrasados, como é o caso de alguns décimos de 2015 que ainda não foram pagos, planos de saúde cortados e salários e dois meses atrasados. Com as novas regras, isso vai ficar pior ainda, pois a Petrobras não terá responsabilidade alguma com os trabalhadores”.

Ainda conforme Custódio, o protesto visa também pedir ao gerente da refinaria que verifique junto às empresas contratadas essas irregularidades cometidas contra os trabalhadores.

O protesto teve início por volta de 5h30 e, segundo os trabalhadores, não tem hora para acabar. 90% dos serviços estão paralisados na refinaria, segundo eles. “Estão paradas a área de montagem, do gás, do petróleo e praticamente todas as outras, porque os trabalhadores estão abraçando o movimento devido à preocupação com a perda de direitos”.

Alguns dos manifestantes também seguiram para o centro da cidade, onde se juntaram a outros grupos de trabalhadores e servidores públicos no chamado Dia Nacional de Lutas contra a retirada de direitos previsto na PEC 55/16, a chamada ‘PEC do Teto’.

A reportagem do Portal EM TEMPO está tentando contato com a direção da Reman para saber quais as providências serão tomadas com relação às terceirizadas que não estão pagando os direitos dos trabalhadores, mas até o momento não obteve sucesso.

Portal EM TEMPO