Trabalhadores da construção civil prometem paralisação geral na sexta-feira

Aproximadamente 25 mil trabalhadores do segmento de construção civil de Manaus pretendem realizar uma paralisação geral da categoria, na manhã da sexta-feira (28), por volta das 10h, em diferentes pontos da cidade, como no Centro e Distrito Industrial. O objetivo do movimento é mostrar que os trabalhadores são contra a reforma da Previdência Social, que fixa idade mínima para aposentadoria em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, além de interferir nos benefícios da classe que em sua maioria é terceirizada.

Cícero Custódio, conhecido como Sassá da Construção, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sintracomec – AM) e vereador de Manaus, confirmou que a categoria vai aderir à paralisação nacional contra a Reforma da Previdência. A manifestação deve impedir o tráfego de carros e ônibus em determinadas vias e nenhuma obra deverá funcionar.

Segundo Custódio, a categoria pode ser uma das mais afetadas com as reformas previstas e os trabalhadores sentem a necessidade de reivindicar para não terem mais perdas.

“Já fiz uma assembleia com os trabalhadores no canteiro de obras e vamos paralisar. Somos um setor que vai ser muito prejudicado. Na construção civil, as pessoas não querem mais contratar um trabalhador com 50 anos. Além disso, as terceirizadas não querem pagar as contribuições da previdência ou substituem os funcionários com poucos meses de trabalho. Assim, o trabalhador não pode se aposentar” afirma.

Por também ser vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Sassá pretende levar as dificuldades dos funcionários da construção civil para debate na Câmara Municipal dos Vereadores (CMM). “Queremos sensibilizar para apoiar o segmento e ver o que pode ser feito para beneficiá-los”, disse.

Laize Minelli

EM TEMPO