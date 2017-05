Trabalhadores da construção civil decidem reajuste salarial com piscina e forró

Em meio a piscina, almoço e banda de forró, aproximadamente 5 mil trabalhadores da construção civil, montagem e manutenção industrial de Manaus, são esperados, neste sábado (6), no balneário Banho de Cascata, na comunidade Aliança com Deus, na Zona Norte, para decidir as exigências que irão levar aos patrões quando forem discutir o reajuste anual da categoria.

O encontro é tanto um evento festivo, para se comemorar o dia do trabalhador, que ocorreu em 1º de maio, quanto uma reunião sindical. “Todos os anos fazemos dessa forma. É dinheiro da contribuição sindical que paga essa festa. Nada mais justo”, defendeu Cícero Custódio da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem, Manutenção Industrial de Manaus (Sintracomec), e atual vereador pelo PT.

De acordo com o secretário do Sintracomec, Francisco Sarmento, a Assembleia está marcada para começar às 12 horas. Segundo o Sindicato, serão colocados em pauta o percentual de reajuste para 2017, benefícios como auxílio de saúde, funerário e melhoria das condições de trabalho.

Sarmento diz que está indefinido o percentual para o reajuste, índice que será definido em votação pelos trabalhadores no encontro. “Ano passado pedimos 14% e conseguimos fechar com o Sindicato Patronal em 9,49%. Com a crise, estimamos que fique próximo a 8,5% para o próximo ano”, disse o secretário.

Segundo o Sintracomec, há em Manaus aproximadamente 10 mil trabalhadores do setor que precisam ter seu reajuste anual e melhoria nos benefícios. “Infelizmente temos passado por um momento complicado para os trabalhadores da construção civil, com alto índice de desemprego e uma série de reformas que colocam em risco os direitos dos trabalhadores e sua aposentadoria no futuro. Caso seja aprovado pelos operários, a greve é uma possibilidade, porém, tudo depende da votação deste sábado”, completou Sarmento.

Após o término da Assembleia, o evento volta ao caráter festivo com a participação de bandas de forró, bolero, e sorteio de brindes, que incluem cestas básicas, celulares, televisores e uma motocicleta. A previsão de encerramento é às 17h.

EM TEMPO