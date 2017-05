‘Tourinho’ volta ao Amazonas para disputa de cinturão em maior evento de luta do Estado

Em busca de apoio e valorização da carreira como atleta profissional de Mixed Martial Arts (MMA), o lutador amazonense Fernando Silva, o “Tourinho”, 25, briga pelo cinturão da categoria mosca (até 60 kg – peso combinado), neste sábado (6), na 3ª edição do Altazes Fight Night. O evento, considerado o maior combate de lutas no interior do Estado, será realizado no ginásio poliesportivo da Escola Estadual GM3 – Maria Emília Mestrinho, em Altazes (município distante 113 km de Manaus).

De família humilde, Tourinho é manauense e mora com a mãe, a dona de casa Helena Inês da Silva, 51, no bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste da capital. Aos 14 anos conheceu a capoeira, onde treinou por seis meses e depois migrou para o jiu-jítsu. Chegou a tentar carreira no boxe, onde fez dez lutas profissionais sem sofrer uma derrota. Com o alto rendimento no ring, o amazonense viu no MMA a grande oportunidade de estabilizar a carreira como lutador.

“Já treinei de tudo um pouco, mas foi no MMA que realmente eu descobri a minha paixão pela luta. Apesar de Manaus ser um celeiro de grandes atletas, é necessário viajar para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde os atletas têm maiores chances de crescer profissionalmente. Estava morando no RJ, onde cheguei a participar do ‘Shooto Brasil – maior evento de MMA do país’, mas, infelizmente, precisei interromper o meu sonho e retornar para a minha família em Manaus”, contou o atleta.

Durante a curta passagem de Fernando pela cidade maravilhosa, a mãe dele, dona Helena, enfrentou problemas de saúde e, com isso, passou necessidades, pois doente não tinha como trabalhar.

“Esse problema com a minha mãe aconteceu em julho do ano passado e, assim que fiquei sabendo, voltei imediatamente. A gente chega a abrir mão de muitas coisas para ir em busca dos nossos sonhos e, com isso, enfrentei algumas dificuldades para me estabilizar em Manaus, pois havia largado meu emprego para ir morar em outra cidade”, contou o atleta.

Fernando revelou que graças a luta, fez algumas amizades que o ajudaram nos momentos mais difíceis. “Graças a Deus, fiz algumas amizades e conheci alguns anjos da guarda, que me ajudaram quando eu mais precisei. Hoje sou auxiliar técnico de instalação de internet na empresa AXES, de serviços de comunicação, e sou imensamente grato aos empresários Rafael Moraes e Fabrício Horácio- que, além de me ajudarem, arrumaram ainda um emprego para a minha mãe”, agradeceu o atleta.

Para Fernando, atualmente a luta é a modalidade esportiva que mais enaltece o nome do Amazonas mundo a fora. Mas, apesar disso, é pouco valorizada em nossa terra.

“Nosso Estado é uma grande celeiro para a descoberta de muitos atletas, mas, apesar disso, é preciso ir para outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro para, assim, tentar a sorte de engajar na carreira profissional como atleta”, revelou o amazonense.

Projeto social

Apesar das dificuldades para manter a carreira como lutador de MMA, Fernando tenta manter, com o dinheiro do próprio bolso e o apoio de alguns amigos, o projeto social ‘FT Nova União’, onde cerca de 50 crianças, com idades entre 5 e 15 anos, têm a oportunidade de treinar artes marciais.

“Eu vejo no esporte a grande chance de mudar o futuro. É importante que, desde cedo, as crianças tenham esse contato com o esporte, principalmente com a luta, que é uma importante modalidade esportiva para a construção do respeito e a formação do caráter. Esse projeto iniciou há dois meses, quando eu aluguei um espaço no bairro Alvorada 3. Pago R$ 350 pelo local mais a taxa de luz. No entanto, falta apoio para essa iniciativa continuar”, justificou.

Além da falta de patrocínio, o projeto pode estar com os dias contados, pois, sem o apoio de outras pessoas, segundo o atleta, será difícil arcar com todas as despesas sozinho.

“Eu tenho alguns parceiros no bairro, que me ajudam vez ou outra com uma simbólica ajuda em dinheiro, onde compro lanche para as crianças. Não é sempre que isso acontece, mas quando tem, eu e as crianças agradecemos muito. Aproveito a ocasião para agradecer o apoio do empresário Vitor Torres, proprietário da barbearia ‘Clube Manaus’, que está dando uma força para que o projeto continue”, agradeceu o atleta, enfatizando que o projeto conta ainda com o apoio dos amigos e parceiros Kelme Lopes, Henrique Parente, Oficina do Chupeta e Academia Volplata.com.

Isac Sharlon

EM TEMPO