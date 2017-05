Totti faz sua última partida como jogador de futebol neste domingo

A fidelidade talvez seja um dos predicados mais fora de moda na sociedade atual. Se levada ao mundo do futebol, ela é ainda mais demodê. Mas como em tudo na vida há exceções, com a fidelidade não é diferente. E essa exceção atende pelo nome de Francesco Totti. O atacante italiano de 40 anos, é jogador de futebol há 25, e só defendeu as cores de Roma e seleção da Itália durante este período. Porém, a fidelidade do camisa 10 à equipe romanista chegará ao fim neste domingo (28), quando Totti fará sua última partida de futebol no duelo entre seu time contra o Genoa, válido pelo Calcio.

Para os mais distraídos, talvez isso pouco signifique, mas para quem é apaixonado pelo futebol, sabe que a data ficará marcada para sempre na memória. Francesco Totti é mais do que um simples craque dentro de campo, ele é o derradeiro clássico camisa 10 e o último romântico da bola, capaz de deixar de lado fama, títulos, prêmios pessoais e dinheiro por amor ao clube de coração.

Aficionado pelo esporte bretão, o médico amazonense Diego Serrão, 32, é fã do futebol italiano, e há pelo menos 17 anos é torcedor do time giallorossi (amarelo e vermelho). O amor é tanto que além de colecionar camisas da equipe, Serrão já foi à Cidade Eterna acompanhar seu time de coração e é um dos moderadores da página AS Roma Brasil no Facebook. Toda essa idolatria nasceu em 2000 e o culpado é obviamente é Francesco.

“Acredito que a simpatia, o carisma e as relações afetivas que a gente cria com o time não dizem respeito a uma bandeira, mas são sempre relacionadas a pessoas. São pessoas que fazem com que essa mágica aconteça. Sem dúvida nenhuma, inconscientemente, o que me aproximou da Roma foi o Totti, via vídeo game, via jogos de computador e também vendo ele jogar na televisão”, conta ao tentar descrever a sensação de não ver mais o ídolo vestindo a camisa da Roma.

“A Roma que eu aprendi a gostar e me apaixonei loucamente é a Roma do Totti. É impossível para qualquer torcedor romanista separar as duas coisas. Resumindo, é como se o dia 28 de maio parte da Roma morresse. Não é só o ídolo que para de jogar, mas o ídolo que carregava nas costas tudo o que representa ser romanista. O torcedor romanista ficará órfãos. Vai ser difícil segurar a emoção”, conclui.

O advogado Paulo Câmara Junior, é outro fanático pelo futebol italiano. Mesmo sendo torcedor da rival Juventus, ele se rende à maestria de Totti dentro de campo.

“Totti foi um dos melhores que vi jogar. Apesar de jogar por um rival e odiar a Juventus é impossível não respeitar seus toques e chutes de primeira na bola perfeitos, sua visão de jogo diferenciada e seus sempre inesperados toques de calcanhar. É o tipo de jogador que deixa o apreciador do bom futebol com um sorriso besta de admiração no rosto. Ele sempre acreditou que podia fazer a Roma grande, respeitada, vencedora, e o fez algumas vezes. Daí sua fidelidade. Ele sabia que ninguém senão ele, um filho do clube, seria capaz de mudar o patamar do time”, avalia.

Com tamanho talento, Totti abocanhou fãs não somente nas arquibancadas, mas também dentro do futebol. O argentino Diego Maradona postou esta semana a seguinte frase em sua conta no Twitter: “Totti, o maior jogador que vi na minha vida”. Buffon, o goleiro da Juventus que o enfrentou tantas vezes e que foi seu colega na seleção, declarou: “Ele fez muitos gols em mim, e alguns foram tão bonitos que se eu os tivesse evitado teria arruinado obras de arte.” E o lateral-esquerdo norueguês Jon Arne Riise, que foi seu companheiro na Roma, disse: “Totti foi a coisa mais próxima de Deus que vi num time de futebol.”

Amor e não título

Após ter conquistado status de ídolo romanista ao levar a equipe ao título italiano, Totti chamou a atenção do Real Madrid que em 2004 tentou contrata-lo. A proposta oficial chegou e a decisão ficou nas mãos do jogador, que à época tinha 27 anos. Na capital espanhola ele poderia brigar por títulos importantes, ter destaque e, quem sabe, até ser conquistar a Bola de Ouro da Fifa. No entanto, nada disso foi capaz de convencer Francesco a deixar seu país e o time de coração.

Thiago Botelho

EM TEMPO