Totalizando 5 mortes em 6 horas, mais dois corpos são encontrados em porta-malas de carro

As vítimas foram encontradas com as mãos e os pés amarrados – Fotos: Divulgação

Dois corpos foram encontrados no porta-malas de um veículo de passeio, na noite desta terça-feira (18), no ramal do Ipiranga, próximo ao ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus. As vítimas, possivelmente do sexo masculino, estavam com as mãos e os pés amarrados com cordas. Com a divulgação das mortes, totalizam cinco homicídios no período da tarde à noite de hoje na capital amazonense.

A polícia não informou o modelo e nem a identificação das placas do veículo. Equipes do Instituto Médico Legal (IML), do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram deslocadas para o local.

Não há ainda informações sobre as identidades das vítimas e nem houve a divulgação dos dados referentes ao registro do veículo, que pode ter restrições de roubo.

Após matarem o homem na Compensa, bandidos ainda atiraram em uma viatura policial

Homicídio na Compensa

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi assassinado a tiros em frente a residência dele, localizada na avenida São Pedro, bairro Compensa, Zona Leste de Manaus. Informações preliminares apontam indícios de que a motivação do crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, familiares e amigos preferiram não comentar sobre o caso.

A mulher foi baleada com um tiro na cabeça

Conforme a Polícia Civil, quatro homens em um veículo modelo Gol, de cor preta e placas não identificadas, são suspeitos de cometerem o crime. Durante a fuga, eles ainda atiraram contra uma viatura da polícia que estava trafegando no sentido (bairro-Centro) oposto ao deles. O grupo fugiu em direção ao Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste.

Assassinato no Manôa

Uma mulher foi morta com um tiro na cabeça, no início da noite de hoje, por volta das 18h, em uma praça do conjunto Manôa, Zona Norte. Segundo informações da polícia, a vítima possivelmente era moradora de rua e usuária de entorpecentes.

Ainda conforme a polícia, o crime acontece após a mulher tentar roubar a bolsa de uma senhora naquela região. “O marido da vítima da tentativa de roubo viu a ação e não contou conversa. Sacou a arma e atirou a queima roupa. O tiro acertou a cabeça e foi fatal. Ela ainda agonizou por alguns minutos, mas não resistiu por muito tempo e morreu antes da chegada do socorro”, informou uma testemunha, que preferiu não ter o nome divulgado.

O autor do disparo não foi identificado.

Corpo de mototaxista

O corpo da vítima foi encontrado com uma perfuração de arma de fogo na região da cabeça – Divulgação

O corpo do mototaxista Alexandro de Souza Guida, 37, foi encontrado por moradores em uma região de mata, situada na rua 226 do núcleo 21, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, no fim da tarde de hoje. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (17), quando saiu para trabalhar.

A vítima era irmão de um policial militar e a polícia diz que o crime tem características de latrocínio (roubo seguido de morte). Não há informações sobre o autor do crime.

