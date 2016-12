Torturador de idoso é preso em Canutama

Donizete Quadros da Silva, 21, foi preso na manhã desta segunda-feira (19), acusado de roubar, ameaçar, torturar e invadir a casa de um idoso de 63 anos no município de Canutama.

O suspeito foi visto por testemunhas entrando na residência da vítima. De acordo com as investigações da polícia do município, Donizete amordaçou o idoso e em seguida roubou vários objetos da casa, entre eles dois celulares, um televisor, um rádio.

Depois de investigações os policiais chegaram à casa do acusado onde foram encontrados os objetos roubados, além de 89 trouxinhas de maconhas, 105 porções de pasta base de cocaína e 4 pedras de crack.

O suspeito foi preso durante a operação “Natal 2016”. Donizete foi levado a à 62ª Delegacia de Polícia Civil (DP), acusado de roubo qualificado, tráfico de drogas e tortura.

Com informações da assessoria