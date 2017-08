Torre do Museu da Amazônia recebe atividade de observação de aves

Na atividade eles ocupam geralmente a plataforma do meio e ficam no nível da copa das árvores – Divulgação

Uma atividade promete movimentar o Museu da Amazônia neste fim de semana. No sábado bem cedinho será realizada mais uma edição do “Vem passarinhar”. Uma observação de pássaros na torre do Musa que começa às 5h30 e segue até 8h30 com acompanhamento do veterinário e apaixonado por fotografar aves Anselmo d`Affonseca.

No “Vem passarinhar” os observadores sobem a torre do Musa com 42 metros de altura. Ao longo dela há três plataformas, a 14m, 28m e 42m de altura. Na atividade eles ocupam geralmente a plataforma do meio e ficam no nível da copa das árvores. Para facilitar a observação e a fotografia é utilizada a gravação de várias espécies, permitindo mais a aproximação dos pássaros.

“É o extrato da floresta que você mais consegue visualiza aves”, afirma d`Affonseca. Ele explica que do local é possível ter acesso às espécies da copa das árvores, que do solo são quase impossíveis de se avistar.

Um dos pássaros que podem ser vistos é o sete-cores-da-amazônia (Tangara chilensis). Ele se alimenta de pequenos frutos e, eventualmente, de insetos. A experiência nas alturas tem o custo único de R$ 50 por pessoa e é necessário fazer inscrição prévia. Cada interessado deve trazer o próprio equipamento fotográfico. A lente mínima para este tipo de atividade é de 300mm. As plataformas das torres são hoje um dos principais observatórios de aves da Amazônia. E então? Vem passarinhar com a gente!

Serviço

Quando? 26/08 (sábado) – 05h30 às 08h30

Onde? Torre de observação do Museu da Amazônia – Av. Margarita (antiga Uirapuru), s/n – Cidade de Deus – Manaus

Inscrições: R$ 50 por pessoa

Observação: É necessário o mínimo de cinco inscritos para que a atividade seja realizada.

Informações e agendamento: (92) 3582-3188 • (92) 99280-4205

[email protected]

Com informações da assessoria