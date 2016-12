Torre da Oi cai em Iranduba

Uma torre que pertence à operadora de telefonia ‘Oi’ caiu na tarde desta quarta-feira (28). O equipamento – que mede 65 metros – está localizado na avenida Solimões, no Centro de Iranduba (distante 27 km de Manaus). O forte barulho durante a queda atraiu curiosos ao local.

De acordo com relatos de alguns moradores, ainda não foi detectada quaisquer anormalidades quanto à prestação de serviço da operadora no local.

A torre estava recebendo manutenção no momento em que tombou, mas nenhum trabalhador ficou ferido. A queda do equipamento também não afetou as residências vizinhas e nem os dois carros que se encontravam estacionados ao lado do prédio da telefônica.

A torre estava erguida no local havia mais de 30 anos, quando a empresa de telefonia ainda se chamava Telamazon, que passou depois a chamar-se Telemar antes de virar a “Oi”.

Por meio de nota, a Oi confirmou a queda da torre e informou que o serviço de telefonia pública do local não foi afetado. Ainda na nota, a empresa também informou que técnicos já trabalham em uma alternativa para o restabelecimento da torre o mais brevemente possível e que as causas do acidente serão apuradas.

Portal EM TEMPO