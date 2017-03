Torneio início volta a ser disputado após dez anos

O Torneio Início do Campeonato Amazonense voltará a ser disputado após dez anos. Em 2007, ano da última realização, o Princesa do Solimões foi o campeão. Com a participação das oito equipes da primeira divisão, a dupla Rio Negro e Nacional, Fast Clube, São Raimundo, Manaus FC, Holanda, Penarol e Princesa do Solimões, a edição de 2017, será uma homenagem ao presidente do Laranjão, pois terá o nome “Leão Braúna”. O dirigente foi vítima de infarto no mês passado.

Todos os jogos ocorrerão a partir das 19h de quinta-feira (9), na Arena da Amazônia, em Manaus.

A tabela da primeira fase será a mesma da primeira rodada do Campeonato Amazonense. Fast Clube e Penarol abrirão a disputa, Nacional e Manaus FC farão o segundo jogo, Princesa do Solimões e Holanda realizam duelo do interior e Rio Negro e São Raimundo disputam “miniclássico” da capital.

Todos os jogos serão realizados com um único tempo de 15 minutos, no caso de empate, haverá decisão por pênaltis com apenas três cobranças para cada lado.

A disputa é de organização da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas (Aclea), Secretaria de Estado da Juventude e Lazer (Sejel) e Federação Amazonense de Futebol (Faf).

O presidente da Aclea, Eduardo Monteiro de Paula, cita a importância do retorno da disputa após anos.

“Vejo como algo maravilhoso. Vamos reunir em um espetáculo os melhores talentos de cada equipe, apresentar seus potenciais astros e estrelas. Isso é algo completamente saudável, muito embora que o torneio seja apenas uma apresentação. São 15 minutos apenas de jogo, durante este curto tempo é possível equilibrar as forças, aquele que tem mais qualidade técnica e volume de jogo nem sempre sairá vencedor, pois se cria oportunidade para qualquer time ser o campeão. Também é uma grande chance de o torcedor avaliar como está sua equipe de preferência na competição”, explicou Eduardo.

A partir de 16h de quinta-feira (9) os ingressos serão vendidos na bilheteria da Arena da Amazônia. De acordo com a Faf, durante o evento serão sorteados brindes (bicicletas, ranchos e celulares). Será a primeira vez que a entrada para o Torneio Início não será franca em toda sua história de realização.

“O momento financeiro e econômico é outro. Não podemos repassar cachê aos times da disputa, mas pensamos no Penarol e Princesa do Solimões, que irão gastar para chegar até Manaus. É uma fatia de colaboração de todos para ajudar a resgatar o futebol amazonense. Vamos tentar atingir ao torcedor. A renda do evento será revertida aos clubes”, explicou Eduardo.

Os maiores campeões

O Torneio Início foi realizado a primeira vez em 1933. O Rio Negro é o maior campeão do certame, pois levantou 12 vezes o caneco. O Fast conquistou cinco edições e o América quatro. O São Raimundo é tricampeão e o Princesa do Solimões é bicampeão. O Libermorro faturou uma edição, em 1984.

Maior campeão amazonense com 43 canecos, o Nacional só venceu uma única vez o torneio início, no ano de 2000.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO