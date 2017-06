Torneio esportivo reúne ex-alunos do Colégio Martha Falcão

O Colégio Martha Falcão realiza nos dias 10 e 11, a partir das 8h, o I Jogos Estudantis Martha Falcão (Jemaf) dos egressos da instituição. De acordo com a diretora das Instituições Educacionais Nelly Falcão de Souza (INFS), Nelly Falcão de Souza, a expectativa é que o evento conte com a participação de 200 ex-alunos, que estão competindo nas modalidades de futsal, vôlei, basquete, queimada, dominó e natação.

O símbolo dos jogos é o Homem Vitruviano de Da Vinci, que traz a anatomia humana desenhada a partir da proporção áurea ou divina, e que representa a busca humanista pela verdadeira conexão entre Corpo, Mente e Espírito.

Segundo Nelly Falcão, o esporte é um instrumento pedagógico, capaz de agregar valor à educação, ao desenvolvimento das individualidades, à formação pessoal para a cidadania e à orientação para a prática social.

“Além de incentivar a prática esportiva para melhor qualidade de vida, o Jemaf também será uma oportunidade para reencontrar amigos e, ainda, visitar a nova sede do Colégio Martha Falcão”, destacou a educadora. No encerramento do evento acontecerá uma feijoada de confraternização aos participantes dos jogos.

Com informações da assessoria