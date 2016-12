Torcidas organizadas locais farão homenagem à Chape

Após a tragédia que abalou o país e o mundo, em Manaus apaixonados por seus times de futebol estão de ‘mãos dadas’ com a Chapecoense, clube que perdeu jogadores, comissão técnica e dirigentes após trágico acidente aéreo, ocorrido na última terça-feira (29), na Colômbia.

Torcidas organizadas de times amazonenses e de fora do Estado irão homenagear o clube catarinense com realização de um ato ecumênico coordenados por um padre e um pastor, no anfiteatro da Ponta Negra, às 9h de domingo (4). Em seguida uma caminhada encerrará o ato solidário.

As organizadas que participarão da homenagem são: Força Azul, Bucheiros da Colina, Inferno Azul e Furacão Azul (São Raimundo); Naça Jovem (Nacional); Torcida Jovem do Fast; Império Alvinegro (Rio Negro), Cidade Corintiana e Fiel Manaus (Corinthians); Fúria Jovem e Loucos pelo Botafogo; Torcida Jovem do Flamengo; Torcida Jovem do Santos e Galo Manaus (Atlético-MG).

“Foi uma tragédia que abalou a todos, principalmente para quem vive no meio do futebol. ”, disse uma das organizadoras do ato, Bruna Rebeca.

Sobre o traje, a torcedora são-raimundense informou que foi criada uma página no facebook para divulgação do ato. “Sugerimos que todos vão de branco e se for possível com acessórios verdes, fizemos este apelo em nossas campanhas realizadas durante a semana”, explicou.

Núcleo BR

Estará presente no ato o movimento Núcleo BR, que reúne torcedores de diversos clubes para torcer pela seleção brasileira olímpica e principal, em jogos disputados na Arena da Amazônia. “O Núcleo é a unificação das torcidas locais. Queremos atrair simpatizantes, famílias e pessoas que estarão na Ponta Negra, em visto que aos domingos uma das pistas são liberadas para atividades de lazer”, encerrou Bruna, que também atua no movimento.

