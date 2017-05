Torcidas organizadas entregam sopa aos venezuelanos na rodoviária de Manaus

Membros das torcidas organizadas Fiel Manaus, do Corinthians, e Força Azul, do São Raimundo, uniram as energias para ajudar os venezuelanos acampados em frente à rodoviária de Manaus, bairro Flores, Zona Sul. Os torcedores organizaram uma grande arrecadação de alimentos e distribuíram, aproximadamente, 250 porções de sopa para os desabrigados. As atividades tiveram início às 20h e se estenderam até as 23h desta sexta-feira (12).

Além do alimento, que contou com apoio também de empresários locais, muitas roupas arrecadadas foram entregues. “Não chegamos a pedir vestimentas, mas as pessoas começaram a doar. Acabamos juntando quase 30 sacolas de roupa, que separamos e doamos para os índios Warao e também para os desabrigados no Centro de Manaus”, disse o coordenador pela Fiel Manaus, Elilson Junior.

O encontro de duas torcidas organizadas por meio das redes sociais, muda o foco das barbáries que têm ganho as páginas dos jornais pelos atos violentos de torcedores. Em Manaus, essa reunião vira um grande exemplo de solidariedade, esperança e amor ao próximo.

Raphael Sampaio

EM TEMPO