Torcidas do Flamengo e Vasco garantem ingressos para partida de basquete em Manaus

Nas primeiras horas da venda de ingressos em pontos físicos para a partida entre Flamengo e Vasco pelo Novo Basquete Brasil (NBB), nesta segunda-feira (20), os torcedores da equipe Rubro-Negra saíram na frente no quesito “adquirir os bilhetes”. O duelo de uma dos maiores clássicos cariocas acontece dia 11 de março, às 13h (horário local), na Arena Amadeu Teixeira. Os bilhetes podem ser comprados em várias lojas da capital.

Rubro-Negro desde o mundial em 1981, o amazonense Jailson Matos, 41, não quis correr o risco de ficar fora da partida inédita em Manaus e correu para adquirir os ingressos logo nos primeiros minutos de venda.

“É Vasco e Flamengo e eu não queria perder de jeito maneira. Em todos os jogos do Flamengo aqui em Manaus estou presente e este vai ser outro show do meu time no basquete. Acompanho o time em qualquer esporte, até no par ou ímpar”, disse o torcedor empolgado.

Acompanhando o amigo, Elivan Sena, 35, aprova a vinda dos grandes eventos esportivos para Manaus. Segundo ele, as competições contribuem para a economia local e presenteia os torcedores do Norte do País.

“Sou torcedor desde criança. Essa oportunidade é muito boa, nunca vi o time de basquete do Flamengo de perto. Tenho certeza que vai ser um jogo bom e isso ajuda direta e indiretamente a nossa economia. Além disso, são oportunidades únicas para nós que moramos neste canto do País”, afirmou o vigilante.

Torcedor do Gigante da Colina, o funcionário público Daniel Castro espera ansioso o dia do confronto. “Eu já tive a oportunidade de assistir uma partida de basquete nos Estados Unidos, mas nunca presenciei uma no Brasil. Confesso que a expectativa é grande, vou torcer para o Vasco, mas será um jogo difícil. Entretanto, torço mesmo é pelo belo espetáculo entre os times”, disse o praticante da modalidade de 52 anos.

Ingressos à venda

Aqueles que desejarem obter o ingresso, os pontos de venda do Flamengo são no guichê 1 da Arena Amadeu Teixeira, Loja Oficial do Flamengo no Carrefour de Flores, Adidas do Shopping Sumaúma (avenida Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova,) e Adidas do Shopping Ponta Negra (avenida Coronel Teixeira, 5.705 ). O ponto físico de venda do Vasco será único, sendo no guichê 2 da Arena Amadeu Teixeira. Todos os guichês da Arena Amadeu Teixeira vão abrir às 9h e seguem até às 18h, de segunda a sábado. Os demais locais irão seguir o funcionamento dos centros comerciais.

Estarão disponíveis para compra quatro setores, sendo arquibancada superior (R$ 40), arquibancada inferior (R$ 60), cadeira de quadra de fundo (R$ 120) e cadeira de quadra lateral (R$150). Todos os valores correspondem aos beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aquele que na hora da compra não apresentar o alimento paga inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

“A pessoa que optar pela cadeira de quadra de fundo ou lateral poderá participar de promoções especiais, sorteios, conhecer os jogadores, entre outras ações que serão ofertadas e informadas previamente pela organização do evento. Além disso, é importante esclarecer que este jogo acontece pela primeira vez em Manaus e será o segundo Clássico dos Milhões da história do NBB. Dos 10 mil ingressos que serão colocados à venda, 70% correspondem à torcida do Flamengo, que é o mandante da partida, e os outros 30% ao Vasco”, disse um dos organizadores do jogo em Manaus, George Fróes.

Ainda segundo George, o jogo que havia sido divulgado anteriormente para às 14h, passou para às 13h do dia 11 de março, uma vez que será transmitido. A programação é que os jogadores desembarquem em Manaus o quanto antes para a realização de treinos. Para a partida e preparação, a Arena vai contar com piso oficial de taco, placar eletrônico e tabela.

Venda internet

A venda do bilhete pela internet começou no último sábado (18), somente pelo site guicheweb.com.br/. Aqueles que compraram de forma online, basta levar no dia do jogo a impressão com código de barras e comprovante de pagamento. Não é necessário fazer a troca do ticket. Crianças a partir de 2 anos pagam.

