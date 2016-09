Torcida repete invasão a aeroporto antes de embarque do Flamengo

A eliminação na Copa Sul-Americana não alterou em nada a confiança da torcida do Flamengo na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (30), os rubro-negros realizaram nova invasão no Aeroporto Santos Dumont, local do embarque da delegação para o jogo contra o São Paulo, no Morumbi.

Diferente do outro embarque, dessa vez os jogadores não passarão no meio dos torcedores. A pedido da Infraero, a delegação entrará no aeroporto por um portão lateral e embarcará direto na pista, evitando o tumulto verificado na primeira manifestação.

Na ocasião, a torcida do Flamengo decidiu apoiar o time, que se encaminhava para uma ‘decisão’ contra o Palmeiras, em São Paulo. A presença maciça dos torcedores gerou transtorno e certa confusão.

Desta vez, a organização foi melhor preparada. Os torcedores repetiram a estratégia. Reuniram-se em alguns pontos do Centro do Rio e foram caminhando até o aeroporto. Ao chegar no local, foram direcionados para o portão onde os jogadores passarão. A delegação saiu do Ninho do Urubu às 13h30 e o voo estava marcado para às 15h10.

Enquanto isso não ocorreu, os torcedores se comportavam como se fosse um dia de jogo. Cantavam músicas do clube do coração em volume alto e pulando do chão.

Sem qualquer outro objetivo na temporada, o Campeonato Brasileiro passou a ter importância ainda maior no planejamento. Com 53 pontos, o Flamengo é o vice-líder da competição atrás do Palmeiras, com 54. O São Paulo é o próximo adversário, neste sábado, às 16h, no Morumbi.

Por Folhapress