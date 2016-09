Torcida organizada prepara festa vascaína para receber time em jogo pela série B na Arena da Amazônia

Cento e cinquenta integrantes da torcida Força Jovem Vasco da 26ª Família já começaram os preparativos para recepcionar a equipe cruzmaltina em Manaus. O confronto contra o Londrina será realizado às 17h30 do dia 8 de outubro e é válido pela 30ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A torcida está empenhada na confecção de novas bandeiras e camisas para prestigiar o Vasco.

Segundo o presidente da torcida, Vitor Augusto, no dia do jogo, a concentração iniciará às 13h, no estacionamento da Arena Amadeu Teixeira. Ele adianta que a reunião geral da Força Jovem será realizada amanhã (1º), às 17h, na sede da entidade, localizada na rua Ambrósio Aires, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

“Muitos torcedores estão garantindo os ingressos com antecedência e nós estamos conversando com outras torcidas organizadas para levar todo apoio ao time”, afirmou Augusto.

Ingressos

Os ingressos para as arquibancadas (inferior e superior) estão disponíveis por R$ 60. Já as entradas para cadeira VIP custarão R$ 100. Os valores são referentes à meia-entrada e podem ser parcelados nos cartões de crédito. Os ingressos estão à venda no site meubilhete.com, na Arena Amadeu Teixeira e nas lojas Shop do Pé Esporte (Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma, Grande Circular e Avenida Eduardo Ribeiro). O lugar no camarote custa R$ 100 e está disponível para venda somente na Arena Amadeu Teixeira.

Além dos já beneficiários (estudantes, idosos e doadores de sangue), todos poderão comprar ingressos de meia-entrada. Para ter direito ao benefício, basta levar um quilo de alimento não perecível na hora da compra. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade de Manaus.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a escolha por Manaus foi do Vasco da Gama, mandante do campo nessa partida. O time carioca tem uma das maiores torcidas da cidade.

Série B

Com 51 pontos, o Vasco segue como líder isolado na Série B e os torcedores já começam a projetar a campanha na elite do futebol brasileiro em 2017. No próximo sábado (1), a equipe de Jorginho, com 97% de chance de acesso ao grupo A, encara o Náutico, na Arena Pernambuco.

Com informações de assessoria