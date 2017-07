Torcida nacionalina promove feijoada em prol de time juvenil

Em busca do título do Campeonato Amazonense de Futebol Juvenil, que se inicia no dia 7 de setembro e não é conquistado pelo Nacional desde 2012, quatro torcidas organizadas do Leão da Vila Municipal promoverão neste sábado (29), a feijoada em prol dos leõezinhos. O evento ocorrerá a partir das 12h, na Sede Social do Mais Querido, no Adrianópolis, Zona Centro Sul da capital.

De acordo com o diretor social do Naça, Wilson Machado, a ideia não é vista como novidade e sim um costume anual dos times de base do futebol amazonense. O momento também é de confraternização entre pais de jogadores, torcedores e simpatizantes.

“São oportunidades para cada torcedor expressar seu amor pelo clube. Sabemos que fazer futebol no Amazonas é muito difícil para os profissionais e para categorias de base mais ainda. Quero convidar o torcedor a dar o seu apoio. Traga a família e reúna os amigos. Enfim, também é um evento festivo”, explica Machado.

Leia também: Teste para cardíacos: dirigentes de times passam por pressão e tensão durante campeonato amazonense

Visando arcar parte dos custos da equipe sub 17, a Associação das Torcidas Organizadas do Nacional (ATON), criou uma comissão específica para atender os garotos, que podem significar o futuro do futebol leonino. A iniciativa visa desenvolver os uniformes de jogo e treino, gastos com inscrições, pagamentos de quarteto de arbitragem e investimento em infraestrutura.

“As torcidas Narraça, Apaixonaça, Leões da Amazônia e os pais dos jogadores fizeram uma comissão para ajudar as equipes de base do Nacional. Sabemos que com a realização de eventos temos como custear lanches, materiais e transporte. Ocorrerão mais eventos como este ao longo do ano. Em breve estamos querendo fazer um festival de pizza e de sorvete com a presença de bandas musicais. Precisamos arrecadar um dinheiro em função destes garotos. Implantamos esse trabalho graças ao presidente Peggy, que vem valorizando o futebol de base”, disse.

O técnico do juvenil e ex-jogador Robson Garanha exaltou a iniciativa da ATON e garantiu que isso pode refletir nos resultados. “Além de ajudar financeiramente, é um apoio moral, a atitude por parte da torcida já deixa os jogadores mais animados para disputa”, reiterou o também ídolo.

Leia também: 6ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade acontece neste fim de semana

A iniciativa é agradecida por Flávio Messa, 32, que é pai do atacante Igor Lucas, 16. Ele explica a importância de apoiar os meninos de famílias mais humildes, que mesmo sem recurso financeiro, têm potencial para seguir jogando futebol.

“Muitos sonhos ficam pelo caminho quando falta apoio. Existia uma necessidade de angariar recursos, nós pais e mães de jogadores reunimos para dar condições para os atletas de famílias mais humilde ter um lanche e poder pagar suas passagens de ônibus ou até mesmo comprar sua chuteira. Somamos forças em função de arrecadar e investir nos jogadores. É um trabalho excelente por parte do Wilson Machado. Enfim estamos felizes porque queremos ver nossos filhos campeões. Tal apoio vai fortalecer o entrosamento da nossa equipe”, disse.

Estadual

O estadual juvenil irá iniciar no dia 7 de setembro. Sonhando com uma vaga na Copa São Paulo, o Leão da Vila disputa o certame da categoria juniores e, ocupa a quarta colocação, com 14 pontos conquistados e na zona de classificação que vai ao mata-mata. Com o valor de R$ 25, o torcedor poderá se servir à vontade. Mais informações podem ser adquiridas pelo fone 98209-6075.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO