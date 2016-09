Torcida faz ‘vigília’ para ver jogadores de perto

A torcida amazonense demonstrou, mais uma vez, que é apaixonada pela seleção brasileira. Após uma multidão lotar o saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes na madrugada dessa sexta-feira (2), por volta das 3h, para recepcionar os jogadores, a frente do hotel em que a delegação canarinho está hospedada foi tomada por fãs, a maioria deles de pouca idade, que esperavam ter a chance de, ao menos, ver um dos craques de perto.

A jovem Samye Reis, 21, é uma das integrantes do fã clube “BruMar”, que acompanha a vida do jogador Neymar e da atriz Bruna Marquezine. Ela declara que chegou ao local por volta de 10h30, e que pretendia ficar até onde o corpo aguentasse, pois a expectativa de ver o ídolo era grande.

“Nosso fã clube tem mais de 10 mil seguidores no Facebook, trabalhamos repostando todas as atividades deles (Neymar e Bruna). Sou apaixonada por ambos, e por conta disto, estou aqui desde cedo, pois nunca imaginei um dia poder chegar perto do Neymar, ainda mais aqui em Manaus. Esta é uma chance única que não irei desperdiçar”, declarou a fã, que estava na expectativa de conseguir um autógrafo do ídolo.

Outra prova de que os fãs fazem de tudo para atrair seus ídolos foi a criatividade que Manoel Viana, 18, teve para chamar a atenção do camisa 11 do Barcelona. Filho do artista plástico amazonense Aguinaldo Rezende, ele aproveitou o lado artístico do pai e levou uma pintura do jogador ao lado do filho, Davi Lucca.

“Acho que todo menino que tem o sonho de ser jogador de futebol é fã do Neymar. Admiro muito o trabalho dele na seleção e nunca deixei de gostar dele, mesmo durante os momentos difíceis que ele teve durante a carreira, quando muitos passaram a desacreditar no potencial dele. Quero muito dar a pintura do meu pai a ele e ganhar um autógrafo ou fazer uma foto”, disse o jovem.

Treino aberto

Quem nunca sonhou em poder assistir a seleção brasileira sem gastar um centavo? Pois o que era sonho se tornou realidade, e na tarde de hoje (3), às 17h, os craques do time verde e amarelo irão participar de um treino aberto na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Para garantir o ingresso para o evento, bastava trocá-lo por um 1 quilo de alimento não perecível, que esgotaram na manhã de ontem (2).

Mas o que causou a indignação de alguns torcedores foi o fato de muitas pessoas terem adquirido os bilhetes para vendê-los. O comerciante Nato Teixeira, por exemplo, chegou junto com o filho Deric Teixeira, 9, na expectativa de ainda garantir dois ingressos para assistir a preparação da seleção brasileira. Após sair sem os tickets da bilheteria, ele se mostrou revoltado com a falta de respeito dos cambistas.

“Meu filho é fã do Neymar, vim aqui por conta dele, pois ontem (quinta-feira), vibramos com a vitória da seleção. Não temos condições de vir para o jogo, e eu tinha esperanças de garantir um ingresso para assistir ao treino ao lado dele. Sou trabalhador, e não tive como amanhecer aqui para garantir os ingressos e o que mais me indigna é o fato de pessoas terem adquirido os ingressos apenas para revender, tirando a oportunidade de quem gostaria muito de vir, como nós”, disse o comerciante, que carregava um fardo de arroz sobre os ombros com a esperança de garantir alguns bilhetes.

Restam poucos

Mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Brasil x Colômbia, válida pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Até a tarde de ontem (2), apenas o anel superior (R$ 209) e o Camarote Villa Mix (R$ 450), estavam disponíveis.

A partida será realizada na terça-feira (6), às 20h45, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, e César Cley, 21, já garantiu o passaporte para o duelo contra os colombianos, sugerindo até um palpite do placar do jogo. “Estou com grandes expectativas para este jogo, e minha esperança é que a seleção faça 3 a 0 na Colômbia. O Neymar vai fazer um gol e Gabriel Jesus dois”, declarou o torcedor.

Por Wal Lima