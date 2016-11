Torcida do Flamengo esgota ingressos para clássico contra Botafogo

A torcida do Flamengo esgotou no início da tarde desta quarta-feira (2) os ingressos para o clássico contra o Botafogo, sábado (5), às 17h (de Brasília), no Maracanã. A maioria das entradas foi comercializada pela internet e só a parte final através das bilheterias. O time rubro-negro segue a perseguição ao líder Palmeiras na tentativa de conquistar o heptacampeonato.

A carga para venda foi de 44.107 -carga total de 56.824. Os alvinegros têm direito a 6.212 ingressos, incluindo gratuidade e cortesia. Restam ainda bilhetes para os botafoguenses.

Com a divisão de 90% a 10% no Maracanã, o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) recomendou o isolamento do setor sul por questões de segurança. A alternativa de dividir o estádio meio a meio não foi aprovada pela diretoria rubro-negra.

Em comparação com os números do empate com o Corinthians, o clube da Gávea deixará de somar algo em torno de R$ 624.300,00 na receita bruta da partida com o fechamento do setor solicitado.

O impacto na receita final será considerável. Ainda é cedo para confirmar o prejuízo, pois a conta depende dos descontos, presença dos visitantes e até a economia com o fechamento do setor e a confecção dos ingressos.

Na Gávea, o cálculo é de uma arrecadação líquida na casa de R$ 1 milhão. Com todos os descontos na reabertura do Maracanã, incluindo penhoras, o Flamengo embolsou R$ 1.593.042,84. Prevaleceu o desejo de aproveitar o mando de campo para pressionar o rival.

Vinicius Castro

Folhapress