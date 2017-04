Torcida comparece no primeiro dia de venda dos ingressos para Brasil x Bolívia

A Seleção Brasileira Feminina está em Manaus e protagoniza neste domingo (9), o primeiro amistoso de 2017 contra a Bolívia, na Arena da Amazônia, a partir das 19h30. E o amazonense que em outras ocasiões já mostrou todo seu carinho quando o assunto é o time canarinho, ao que tudo indica vai mais uma vez apoiar as meninas e fazer uma bonita festa no estádio. Prova disso, é que ingressos para a partida e a troca dos bilhetes para o jogo aberto estão com boa saída.

Uma das que não vai perder por nada o treino aberto é Hilery Ferreira, ex-lateral do Iranduba. A jogadora tratou logo de garantir seis ingressos e elogiou o trabalho da técnica Emily Lima. “Vou com minha família e ainda irei levar meu avô, o seu Antônio, que é de Envira. Vou comparecer no treino e na partida de domingo, pois acho que tenho que aproveitar a oportunidade de poder ficar mais perto dessas jogadoras. Não é todo estado que recebe as meninas e graças a Deus o nosso é campeão em ter elas por aqui. Além disso, faço questão de prestigiar a Emily, que vem fazendo um belíssimo trabalho”, destacou.

“A troca dos ingressos para o treino iniciou na tarde da última terça-feira, ocorreu hoje também e vamos estender até amanhã (quinta-feira), pois ainda há bilhetes disponíveis. Ainda temos um pouco mais de mil ingressos para troca e convidamos a população a prestigiar este treino aberto, que é um momento único com a Seleção”, disse um dos coordenadores do evento em Manaus, Thiago Durante.

Para a partida, a venda dos tickets em ponto físico iniciou nesta quarta-feira, dia 05, na Arena Amadeu Teixeira, e segue até domingo, das 11h às 18h. O valor é de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e os ingressos tambem podem ser adquiridos de forma online, pelo site Guiche Web.

Na tarde desta quarta, quem tratou logo de garantir o passaporte para ver Marta e companhia foi Jussara Silva. A jovem de 21 anos é fã de carteirinha das meninas e não perde um jogo em Manaus da Seleção. O amor pelo time, aliás, fez Jussara construir uma amizade com as jogadoras virtualmente e quando elas estão na terrinha baré, a amazonense trata logo de recepcionar as amigas.

“Desde as Olimpíadas comecei a enviar mensagens às meninas nas redes sociais e a insistência foi tão grande que comecei a me comunicar com algumas e construímos uma amizade, principalmente com a Tamires, Gabi e Marta. Ficamos tão próximas, que todas as vezes que elas vem, nos encontramos para conversar. Acabei de sair do hotel delas, inclusive”, contou Jussara, ao mostrar as fotos que ela guarda com aquelas que são referência profissional para ela. Isso porque, a jovem é goleira e atua no time Garra Azul, do Careiro da Várzea (25km da Capital).

“É maravilhoso poder estar perto dessas jogadoras que são ídolos, mas tento me controlar para não falar somente de futebol ou de coisas mais profissionais. Aqui, por exemplo, falamos muito sobre o clima, sobre o povo”, revelou Silva, que adquiriu três ingressos.

Aos 72 anos, dona Kay Queiroz foi outra que garantiu a ida à partida. A aposentada é formada em Educação Física e afirma que gosta de toda a equipe, mas tem um carinho especial pela Marta. “A Marta é incrível, uma jogadora maravilhosa e a melhor para mim. Estou indo para assistir a Seleção, mas vou ficar de olho nela”, destacou a moradora da Chapada.

Com informações da assessoria