Torcedores do Flamengo ganham festa em Manaus para comemorar 35 anos do Mundial conquistado em Tóquio

Um roda de samba com a presença ilustre de grandes craques que conquistaram o Mundial Intertítulos, em Tóquio, há 35 anos, está sendo preparada em um ambiente que vai ganhar os tons vermelho e preto para receber a torcida manauara. A festa vai acontecer no salão principal do Tropical Hotel, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra (Zona Oeste) a partir das 16h, em novembro.

Adílio, Leandro, Júnior e Andrade vão comemorar os 35 anos da vitória no Mundial ao som do Pagode dos Amigos, Uendell Pinheiro e Samba dá Sopa, com os maestros Junior e Mosquito. Toda programação está agendada para o dia 26 de novembro e os ingressos serão vendidos em diversos pontos da cidade e, também, pela internet.

Na festa, os torcedores que optarem pela área VIP poderão fazer fotos e pedir autógrafos e dos ídolos do ‘ninho do urubu’.

Com informações da assessoria