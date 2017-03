Torcedores do Caprichoso realizam feijoada para fortalecer movimento cultural

Alguns torcedores azulados, conhecidos como ‘Ala Jovem’ do Boi Caprichoso pretender movimentar a temporada ‘bovina’ – período que antecede o Festival de Parintins – realizando eventos em Manaus com a participação de artistas do bumbá.

O primeiro evento criado pelo grupo, a ‘FeijoALA’, será realizado no dia 22 de abril, a partir das 12h, na rua Bartolomeu Bueno da Silva, bairro Dom Pedro, Zona Oeste da cidade. Para participar, o investimento é de R$ 50, que dá direito a uma camisa e feijoada na festa.

“Foi algo rápido, tipo ‘bora fazer’ e iniciamos o layout das camisas e divulgação. Queremos fortalecer nosso ritmo, nossa cultura, em especial para os torcedores do Caprichoso, com a criação destes tipos de evento”, disse um dos organizadores, o advogado Roggerio Jhonson, 37, ressaltando que além de mais atrações, a equipe busca mais parceiros para a realização da feijoada.

Os convidados da ‘FeijoALA’, até está terça-feira (21), são os cantores Mara Lima, Luciano Brasil, Klinger Araújo, Vanessa Alfaia e o ex-levantador oficial do touro negro, Renato Freitas.

“Tenho uma relação de amizade com muitos torcedores do boi. Daí me convidam para cantar cinco ou seis músicas e, quando a gente vê, já estou há mais de uma hora ali. Mas, nada mais justo eu devolver tanto carinho que recebo dessa forma”, contou Renato.

Para a apresentação, o ex-levantador oficial está preparando um ‘mix de toadas’ que vai desde à época em que defendia o boi no Bumbódromo, até as atuais.

“Há músicas que não podem ficar de fora do repertório como ‘Candelabros azuis’, ‘Amor de Yandê’ e ‘Mura, o príncipe das águas'”, revelou.

Rosianne Couto

EM TEMPO