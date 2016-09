Torcedores chegam animados para acompanhar partida entre Brasil e Colômbia na Arena

Torcedores amazonenses chegaram animados e com grande expectativa na Arena da Amazônia para acompanhar a partida entre Brasil e Colômbia, que se enfrentam na noite desta terça-feira (6), a partir das 21h. O jogo é válido pela oitava rodada das eliminatórias sul-americanas para Copa do Mundo 2018.

Após o fraco desempenho na última Copa América e a medalha de ouro conquistada no Torneio Olímpico de futebol da Rio 2016, alguns torcedores vieram de municípios do interior e até de outros Estados para assistir ao jogo em Manaus e acompanhar de perto grandes nomes em campo.

Como é o caso do torcedor, Madson Freitas, que viajou de Santarém (PA) a Manaus, para assistir a seleção brasileira jogar na Arena da Amazônia. Acompanhado de sua esposa, Freitas está com expectativa positiva para o duelo contra a Colômbia. “Viemos especialmente para o jogo, nós aqui do Norte temos pouca oportunidade de ver a seleção brasileira atuar em partidas oficiais. Minha expectativa é só sucesso, o Brasil vence hoje por 3 a 1”, disse.

A assessora Paula Cruz é uma das torcedoras que assistirá de camarote, ela não palpitou o placar e não preferenciou jogador, mas garantiu confiar na coletividade da equipe de Tite. “Sou torcedora que prefere o grupo, a coletividade em campo. Esperamos comemorar a vitória deles dentro de campo, pois acredito que será um show comemorativo”, disse relacionando ao show de Israel Novaes, que acontecerá após a partida no setor executivo do estádio.

A torcedora Ana Letícia, professora de língua portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no município de Tabatinga provou o amor pelo futebol canarinho. Pois percorreu distância de 1.120 quilômetros entre a capital e o interior, que faz fronteira com a Colômbia, adversaria do Brasil na Arena.

“Estamos meio dividido, pois estávamos há pouco tempo com irmãos colombianos lá de Letícia [Colômbia] em um churrasco, mas tivemos que nos dividir devido os ingressos que disponibilizam lugares diferentes. O jogo será 2 a 0 para o Brasil, com gols marcados por Gabriel Jesus e Neymar”, disse a torcedora que veio acompanhada de dez familiares, entre sobrinhos e irmãos.

Por João Paulo Oliveira

Com informações de Wal Lima