Torcedores apaixonados: Seleção Brasileira chega para treino em Manaus

Classificada em primeiro lugar, com 36 pontos para a Copa do Mundo na Rússia 2018, com nove vitórias consecutivas, a Seleção Brasileira desembarcou às 23h20 desta sexta-feira (1º), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A Seleção vem de Porto Alegre depois da vitória no Equador por 2 a 0, pela 15ª rodada, das eliminatórias sul-americanas. Sem perder tempo, a delegação dirigiu-se ao Hotel Holliday Go Inn, na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus.

O time Canarinho, comandado por Tite, treina em Manaus no sábado (2) e domingo (3) na Arena da Amazônia, sendo que no primeiro dia o treino é aberto ao público, que trocou alimentos não perecíveis pelo ingresso. A abertura dos portões será às 14h30. Já no segundo dia, o treino será fechado aos torcedores, apenas restrito à imprensa e convidados da CBF.

Depois de estrear no comando da Seleção Brasileira na vitória diante da Colômbia por 2 a 1, em solo manauense, no dia 6 de setembro de 2016, na Arena da Amazônia, o treinador Tite volta a Manaus, com a equipe já classificada, mas sabendo que precisa ajustar o time para compromisso difícil com os colombianos.

Amor incondicional

A estudante do 2º ano, Carmem Cristina, 16, da Escola Estadual Ruy Araújo, chegou bem cedo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, para garantir sua presença no treino aberto.

“É uma expectativa muito grande da minha vontade de ver os jogadores. O coração acelera, as lágrimas querem sair de tanta emoção, mas fiquei triste deles não terem passado por aqui, no desembarque do hotel. Eu quero ver o Neymar. É a segunda vez que venho ao aeroporto. Passei seis horas na fila, mas consegui fazer a troca dos ingressos para o treino”, conta.

Outra fã incondicional do craque do PSG, a aluna do 2º ano, da Escola Estadual Isaac Sverner, Jamili Ribeiro Serrão, 17, não parou um só instante para tentar pelo menos ver o rosto de algum jogador, ou algo para diminuir sua ansiedade.

“Sou muito fã do Neymar, mas muito mesmo. Eu o acompanho desde quando era do Santos. A partir daí fui criando uma paixão enorme, principalmente agora que ele está no PSG. É a segunda vez que venho aqui, e nunca consigo vê-lo. Se tivesse a chance de falar com Neymar, diria que sou fã dele e pediria para tirar uma foto”.

