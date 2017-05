Tom Cruise confirma sequência do sucesso de bilheteria ‘Top Gun’

O ator Tom Cruise afirmou nesta quarta (24) que as filmagens de uma sequência de “Top Gun – Ases Indomáveis”, sucesso de bilheteria de 1986, devem começar “provavelmente no ano que vem”.

Em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”, Cruise disse que “está definitivamente acontecendo”.

A carreira do ator, que protagonizou o filme no papel do piloto Maverick, estourou depois do lançamento do longa. Na época ele tinha 24 anos.

Em 2015, Cruise já havia afirmado sua vontade de voltar a interpretar Maverick. “Se conseguirmos fazer sem computação gráfica, seria divertido”, afirmou.

O produtor Jerry Bruckheimer está trabalhando há quase uma década no projeto. O novo roteiro atualizaria o mundo de “Top Gun” com drones substituindo os pilotos.

Bruckheimer postou uma foto com Cruise em sua conta no Twitter em 2016, em que dizia estar com o ator “discutindo um pouco de Top Gun 2”.

Folhapress