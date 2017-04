Tom Cleber volta a Manaus com show intimista nesta quarta-feira

Um show nostálgico. Isso é o que promete o cantor e compositor Tom Cleber em seu retorno a Manaus, nesta quarta-feira, 26 de abril. Em uma apresentação especial no “Bar do Elon”, localizado na Avenida Rio Branco, nº 23, no bairro Vieiralves, o músico promete relembrar os grandes sucessos de seus 20 anos de carreira. A venda de ingressos está ocorrendo no local, em uma única opção: mesa para quatro pessoas (R$ 250). Mais informações através do telefone (92) 99486-1330.

O evento começa a partir das 20h, com um pré-show dos cantores Nill Moreno, Renatinho e Elon Moreira. O último, que também é proprietário do espaço, conta como surgiu a ideia de convidar o artista. “Em uma de suas passagens por Manaus, tivemos a honra de ter o Tom Cleber conhecendo nosso bar como cliente, e é claro, não deixamos passar em branco a tradicional palinha. Ele participou, adorou o ambiente e a atmosfera do local. A partir disso, foi estreitada uma relação de amizade que resultou nessa oportunidade de recebê-lo oficialmente como nossa atração” disse.

Nascido no Maranhão, Tom Cleber conquistou o público com sua voz inconfundível e estilo romântico, que embala desde os casais apaixonados aos fãs solteiros. No Bar do Elon, ele promete fazer uma mescla de músicas autorais e sucessos antigos como “Indecisão”, “Diz coração”, “Saudade” e “Sonetos”.

O repertório dessa noite, também terá regravações contidas no último álbum lançado pelo cantor, “20 Anos ao Vivo em Studio”. Os destaques são as canções “Senhorita” do cantor Zé Geraldo; “Reluz” que foi sucesso na voz de Marcos Sabino e o clássico de Márcio Greyck, “Aparências”.

“Certamente, ele não irá deixar de fora nenhum dos sucessos que o consagraram como um dos maiores intérpretes da Música Popular Brasileira. Será um show bem intimista (somente mesas) onde a conexão com o público é de uma forma única, pessoal e direta. Cada acorde do violão promete tocar no fundo da alma de quem admira o trabalho desse excelente artista”, afirmou Elon Moreira.

SERVIÇO

O QUÊ: Show Tom Cleber – 20 anos de carreira com pré-show de Elon Moreira, Nill Moreno e Renatinho

QUANDO: 26/04 (quarta-feira)

QUANTO: R$ 250 (1º lote)

ONDE: Bar do Elon – Avenida Rio Branco, nº 23, Vieiralves – Zona Centro-Sul.

HORÁRIO: 20h

INFORMAÇÕES: (92) 99486 – 1330

Com informações da assessoria