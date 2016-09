Tocha que acendeu Pira Olímpica está sendo leiloada pelo Comitê Rio 2016

Os colecionistas estão de olho nos objetos usados por atletas durante os Jogos Rio 2016. Mais de 15 mil objetos foram colocados em leilão pelo Comitê Rio 2016. A relíquia mais procurada no momento é a tocha que o ex-atleta Vanderlei Cordeiro de Lima carregou para acender a Pira Olímpica na cerimônia de abertura da Rio 2016, no Estádio Mário Filho, o Maracanã. A tocha já recebeu 100 lances e o valor já supera R$ 90 mil e a cifra pode aumentar já que este leilão encerra apenas na próxima quinta-feira (15).

Outras tochas oficiais assinadas por atletas que conquistaram medalhas de ouro durante os jogos também são leiloadas por meio do site do comitê.

Até o final da noite desta sexta-feira (9), o equipamento usado em um jogo ou competição com maior procura era a bola de Hóquei da decisão feminina que deu o ouro a seleção da Grã Bretanha. Um comprador está oferecendo quase R$ 10 mil pela bola que está colocada em uma base de acrílico. Outro objeto considerado valioso é a bandeira da China que foi usada durante o desfile da cerimônia de encerramento dos Jogos Rio 2016. O lance atual é R$ 2 mil.

Como participar do leilão

Quem quiser dar seu lance precisa fazer um cadastro no site e fornecer nome, endereço e e-mail. No momento da proposta, o sistema solicitará os dados do cartão de crédito do usuário. Os objetos são colocados aos poucos no site, por isso, o horário de encerramento do leilão varia conforme o item. O dinheiro arrecadado com a venda das peças pelo site será encaminhado ao Comitê Rio 2016.

Iniciativas deste tipo existem desde as Olimpíadas de Inverno de 2010, em Vancouver, no Canadá, mas esta é a primeira vez em que compradores do mundo inteiro e, não apenas do país sede podem dar lances para adquirir itens dos Jogos Olímpicos.

Por Agência Brasil