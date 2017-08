Toca Raul: Wanderley Andrade grava DVD com músicas do ‘Maluco Beleza” no Porão

Wanderley Andrade é reconhecido até pela família de Raul como um dos maiores intérpretes do Pai do Rock Nacional – Divulgação

Em uma segunda apresentação no Porão do Alemão, a estrela do brega paraense, Wanderley Andrade, aterrissa em Manaus novamente nesta quinta-feira (31), para mais um show no templo do rock, desta vez com o “Canta Raul”, onde o artista vai executar os clássicos do “maluco beleza”.

Na primeira apresentação, o cantor mostrou que é campeão de bilheteria, tendo esgotado os ingressos em apenas duas semanas. Desta vez, pretende cativar o público amante de Raulzito, com um repertório composto por clássicos como “Maluco Beleza”, “Gita”, “Metamorfose Ambulante”, “Ouro de Tolo” e tantos outros.

O evento ainda contará com a participação da banda Tudo pelos ares, que foi selecionada para o representar o Amazonas no Rock In Rio deste ano, fazendo o pré-show.

“Como o primeiro show foi um sucesso, e ele é amante de Raul Seixas, além de ter o timbre muito parecido, resolvemos fazer esse segundo show para o público amante de Raulzito ”, segundo o proprietário William Lauschener

Muitos não sabem, mas Wanderley Andrade é reconhecido até pela família do Raul como um dos maiores intérpretes do Pai do Rock Nacional

Wanderley

Com uma carreira de mais de 20 anos, Andrade é dono dos sucessos “Traficante do Amor” e “A Conquista”, que receberam destaque nacionalmente. Para o show do dia 31, o cantor promete mesclar músicas inéditas, gravadas em Nova York, com um material diversificado. Além de Manaus, outros 13 estados receberão o show do paraense, “só tenho espaço na agenda em janeiro de 2018”, comemora Andrade.

