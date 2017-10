Toadas embalam a avenida do Samba nesta quarta e quinta-feira

Depois de lotar a avenida do Samba na noite da terça-feira (17), o Shopping do Tururi ainda será palco de muitas toadas nesta quarta e quinta-feira, 18 e 19 de outubro, respectivamente. Artistas como o grupo Tribo dos Veras e o cantor Edilson Santana, ex-amo do Boi Caprichoso estarão no “esquenta” do Boi Manaus 2017, festa que celebra os 348 anos de Manaus.

Promovido pela Associação dos Artistas do Boi Bumbá, com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o Shopping do Tururi ainda terá atrações diárias até o próximo domingo (22), todas as noites, sempre das 19h às 22h50, com entrada gratuita.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, o retorno positivo do público é motivo de orgulho. “É inegável o amor do amazonense pela toada. O Boi Manaus deste ano está imperdível. Ver as pessoas prestigiando o esquenta e comprando seus tururis nos enche de orgulho e já mostra um pouco do sucesso que vai ser o Boi Manaus, nos dias 23 e 24 de outubro, na Ponta Negra”, destaca.

Nesta quarta, se apresentam no palco da avenida do Samba os grupos Tribo dos Veras e Kamayurá e os cantores Júnior Paulain e Fábio Casagrande.

Já na quinta-feira (19), é a vez dos cantores Edilson Santana, Prince do Boi, P.A. Chaves e Mara Lima comandarem a festa. A programação completa, sujeita a alterações, pode ser acessada no site Viva Manaus, por meio do link vivamanaus.com/boimanaus2017.

Sucesso de público

No ritmo do “dois pra lá e dois pra cá”, a 4ª noite do Shopping do Tururi foi sucesso de público na terça unindo as torcidas do vermelho e do azul para dançar e cantar junto. Misturando toadas clássicas e hits recentes, passaram pelo palco artistas como Arlindo Jr., Márcia Siqueira, Israel Paulain e o grupo A Toada.

A auxiliar administrativa e ex-dançarina do Caprichoso, Rosângela Ferreira, disse estar ansiosa para a edição deste ano. “Todos os anos a gente vem comemorar o aniversário de Manaus, e nada melhor do que celebrar com o Boi Manaus. O Shopping do Tururi está maravilhoso, e eu convido toda a galera do Caprichoso e do Garantido para virem prestigiar”, afirma.

Quem também dançou no ritmo do boi foi o industriário Célio da Silva, que ficou feliz em poder ver a volta do Shopping do Tururi. “O Boi Manaus está cada vez mais ligado à sua raiz, com um saldo muito positivo. Espero estar aqui todos os anos”, comenta.

