Toadas e prêmios agitam homenagem às mães em Parintins

Milhares de pessoas lotaram a arena do bumbódromo no sábado à noite (13) para participar da homenagem ao Dia das Mães promovido pela prefeitura de Parintins (369 quilômetros de Manaus).

O evento que começou às 18h e terminou às 4h da madrugada de domingo (14). O evento distribuiu mais de 150 prêmios entre motocicletas, geladeiras, bicicletas elétricas, camas e aparelhos de celular.

“Todos os prêmios foram doados por empresários e comerciantes de Parintins ao município, aqui não tem um centavo da prefeitura, tudo foi colaboração, gente que voltou a investir no município depois de quatro anos de caos”, disse o prefeito Frank Bi Garcia, que permaneceu no palco comandando a festa.

Garantido e Caprichoso, que daqui a um mês voltarão a se encontrar nas noites de disputa na arena do bumbódromo fizeram a alegria de seus torcedores.

O Caprichoso levou seu apresentador oficial, Edmundo Oran, que animou a galera azul e branca. O presidente do boi, Babá Tupinambá, também prestigiou o evento.

“Foi uma das maiores homenagens populares já prestadas às mães em Parintins e, como o Caprichoso é parceiro do município, viemos com força total para deixar o nosso recado e o nosso desafio ao contrário”, disse o presidente.

O Garantido, por sua vez, levou um grupo especial que cantou as toadas atuais e antológicas do boi. O presidente Adelson Albuquerque não foi à festa porque estava em Manaus.

A primeira-dama do município, Michele Valadares Garcia, disse que a participação foi muito além do esperado. “Estamos todos felizes por poder proporcionar esse momento de alegria com prêmios valiosos às mães”, disse.

Tadeu de Souza

EM TEMPO