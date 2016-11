Tjam ouve 14 mulheres mutiladas em cirurgias plásticas

Na manhã desta terça-feira (29), a 11ª Vara Criminal do Fórum Henoch Reis, Zona Centro-Sul, começou a ouvir, por meio de audiência de instrução, 14 mulheres que se dizem vítimas do cirurgião plástico Carlos Jorge Cury Mansilla. As denunciantes relataram à juíza Eurinete Tribuzy, responsável por julgar o caso, que o médico realizou cirurgias malsucedidas e deixou sequelas irreparáveis nas pacientes.

Conforme o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), um dos processos criminais ainda tramita na 5ª Vara Criminal, onde aguarda parecer do Ministério Público do Estado (MPE-AM).

A sessão de ontem começou às 9h40 e durou mais de quatro horas. Até as 13h, a juíza havia ouvido três das pacientes e outras duas também prestaram depoimento ao longo da tarde de ontem. A assessoria do Tjam informou que essas audiências de instrução tinham sido marcadas para março, mas acabaram transferidas para esta semana. Ainda conforme as regras estabelecidas pelo tribunal, o réu será o último a ser interrogado.

Entre as vítimas dos procedimentos cirúrgicos realizados pelo médico Carlos Cury está a artista plástica Emília Alencar, 46. Ela explicou que realizou cirurgias de abdominoplastia e mamografia em 2011, que resultaram em profundas sequelas físicas e emocionais. “Estou lutando pela minha vida desde quando realizei a cirurgia, foram nove horas de cirurgia. Adquiri bactérias, passei muito mal, tive problemas respiratórios, depressão, desmaios. Ele faz a cirurgia na paciente e não dá mais a devida atenção. Simplesmente abandona as pacientes no pós-operatório. Depois que eu fiquei com as sequelas, nenhum médico quis me atender, nem mesmo médicos de hospitais do Estado”, denunciou.

Outro médico citado por Emília foi Yasser Arafat Salinas. O caso teve repercussão nacional em setembro de 2013 (mas desde 2010 algumas vítimas já o tornavam público), quando foi descoberto que o médico iria trabalhar no programa Mais Médicos no município de Águas Lindas, em Goiás. Na ocasião, o Ministério da Saúde soube das denúncias e informou que iria investigar o caso.

Posicionamentos

Procurada pela reportagem para falar sobre esse assunto, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) disse em nota que adota e aplica em todas as unidades da rede estadual de saúde as normas da Política Nacional de Humanização e também segue o princípio regimental do Sistema Único de Saúde (SUS), que estabelece que o SUS é um sistema igualitário para todos os pacientes, ou seja, que todos devem ser atendidos igualmente, com a mesma eficiência e com o mesmo acolhimento. A Susam solicitou ainda que a paciente formalize a reclamação quanto à recusa de atendimento, a fim de que os fatos possam ser apurados e sejam tomadas as devidas providências.

Procurados pela reportagem por meio do telefone (041) 3352-51**, os advogados do médico que acompanharam as audiências na manhã de ontem – Elias Mattar Assad e Eliziane Cristina Maluf Martins – até o fechamento desta edição não haviam se posicionado. A reportagem ainda averiguou no site do Conselho Regional de Medicina (CRM) o registro de Carlos Jorge Cury Mansilla, identificado sob o número 1.811, e constatou que o médico se encontra ativo para o exercício da atividade no Amazonas.

“Antes de fazer a cirurgia, você tem de procurar o CRM para saber sobre o registro do médico, procurar pacientes que tenham feito algum procedimento com ele antes para saber se ele tem boa indicação, procurar o Tjam para saber se o médico tem algum processo na Justiça”, disse a artista plástica Emília Alencar, alertando aquelas que pretendem passar por cirurgias plásticas futuramente.

Reparos

De acordo com uma outra vítima, a corretora de imóveis Doris Areal, 55, informou que realizou duas cirurgias no ano de 2010 – R$ 17 mil – e foi forçada a aceitar que o médico realizasse ainda uma terceira cirurgia para rejuvenescimento da região dos olhos, pois, segundo ela, o médico “é uma pessoa muito envolvente e por isso eu acreditei nele”. Ela explicou que gastou mais de R$ 100 mil somente em cirurgias reparadoras.

“Eu estava com todos os exames feitos para fazer com outro cirurgião. Uma pessoa me indicou e quando eu fiz as cirurgias, percebi que o grande sonho se tornou num pesadelo. Fiz uma denúncia no Facebook e mais vítimas foram aparecendo. Fiquei com o rosto e o corpo totalmente deformados. Tive meus seios necrosados, fui cortada erroneamente. Quando eu me vi deformada, entrei num processo de depressão profunda. Um verdadeiro horror”, explicou.

Luís Henrique

Jornal Agora