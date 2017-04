TJAM mantém liminar que suspende indulto de Adail Pinheiro

A Justiça manteve a decisão da liminar que suspende o indulto concedido ao ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, nesta quinta-feira (27), durante sessão no Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). A 1ª Câmara Criminal negou a indicação ao recurso apresentado pela defesa do réu contra a determinação.

A relatora do caso a desembargadora Carla Maria dos Santos Reis votou pelo não provimento do recurso em consenso com o parecer do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE) e acompanhado, de forma unânime, pelos demais desembargadores que compõem a 1ª Câmara Criminal da Corte Estadual.

Com a decisão desta quinta-feira, Adail continua no semiaberto, regime que estava cumprindo na época em que recebeu a decisão do indulto. Ele foi condenado à pena de 11 anos e 10 meses de reclusão por crimes previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo os autos, a defesa do ex-prefeito de Coari pediu a revogação da medida que suspendeu liminarmente os efeitos do indulto, alegando que o condenado preenchia os requisitos do Decreto Presidencial nº 8.940/2016, requerendo, assim, o Alvará de Soltura e imediata retirada da tornozeleira eletrônica.

A defesa, conforme os autos, também suscitou duas questões preliminares, alegando “suposta ausência de capacidade postulatória dos promotores de Justiça que subscreveram a medida cautelar” e “hipotética violação ao princípio institucional do Ministério Público de independência funcional (…) argumentando que o MPE não poderia ter apresentado recurso denominado de agravo em execução absolutamente espontâneo com o objetivo único de rediscutir o tema”.

Já a relatora ainda contestou as duas questões preliminares apresentadas pela defesa do ex-prefeito. “A primeira preliminar apresentada – ausência de capacidade postulatória do parquet (MPE) – tem-se que sua improcedência é medida em rigor que se impõe, posto que ancorada em tese que não se coaduna com a realidade dos autos”. Em um trecho do voto, a relatora acrescenta que “causa estranheza” imaginar que promotores de Justiça não possam requerer tutela de urgência diretamente no 2º grau.

Com relação à segunda preliminar suscitada – violação à independência funcional -, diz Carla Maria que a tem como absolutamente improcedente, pois “a divergência de opiniões entre seus representantes deve ser respeitada por previsão constitucional, que dá liberdade de convencimento a seus membros, pois a independência funcional não é incompatível com a unidade da instituição, uma vez que o princípio da independência, longe de dar ‘carta branca’ à atuação arbitrária de agente ministerial – e para coibir eventuais desvios existem os órgãos de correição -, tem por escopo tornar efetiva a atuação ministerial, de modo a atingir a defesa da ordem jurídica”, analisou a desembargadora.

No voto, a relatora evidencia ainda que “em que pese a argumentação lançada, entende-se que o recurso não merece ser provido posto que, presentes os pressupostos autorizativos, a medida concedida deve permanecer íntegra”, concluiu.

Com informações da assessoria