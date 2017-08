Tjam incinera máquinas caça-níqueis apreendidas em operações policiais em Manaus

Os equipamentos foram apreendidos em operações da Polícia Civil do Estado do Amazonas – Divulgação

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), por meio da Divisão de Depósito Público, destruiu nesta terça-feira (15), na empresa Meio Ambiente e Serviços de Segurança (Masseg), localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, 36 máquinas caça-níqueis.

Os equipamentos foram apreendidos em operações da Polícia Civil do Estado do Amazonas e foram liberadas dos processos que correm em Varas Criminais da Comarca de Manaus. As máquinas foram destruídas por um trator e, em seguida, encaminhas a um forno, para incineração.

De acordo com o diretor da Masseg, Roberto Lima, não há possibilidade de reaproveitamento depois que as máquinas passam pelo forno. “Como as peças eram relativamente grandes, tivemos primeiro que fazer a destruição. Os destroços resultantes foram queimados.”, explicou Lima.

Além de máquinas caça-níqueis, a Divisão de Depósito Público do TJAM também envia para destruição, lotes de armas brancas apreendidas e que fazem parte de processos nas Varas Criminais da Comarca de Manaus e Comarcas do Interior do Estado. Já as armas de fogo são encaminhas ao Exército Brasileiro, onde são destruídas e incineradas.

