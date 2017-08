Tjam confirma julgamento do ‘Caso Oscar Cardoso’ para o dia 25 de agosto

A previsão é de que o júri aconteça no máximo em três dias – Reprodução/Sindepol-AM

A assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) confirmou, nesta sexta-feira (11), que a partir do próximo dia 25 de agosto será realizado o julgamento do “Caso Oscar Cardoso”. A previsão é de que o júri aconteça no máximo em três dias.

Conforme divulgou a assessoria, é um julgamento com vários réus e testemunhas. Além disso, haverá ainda depoimento transmitido, por meio de videoconferência. “Diante desses fatores, não há como estimar que o julgamento ocorra em um ou dois dias”, destacou a assessoria.

Ainda segundo a assessoria, o depoimento em videoconferência será do narcotraficante João Pinto Carioca, conhecido como “João Branco”. Ele cumpre pena em um presídio no interior do Paraná.

Apesar da data ser próxima ao domingo (27), em que ocorre o segundo turno da eleição suplementar para governo do Amazonas, não haverá alteração no calendário do tribunal.

O julgamento já foi adiado outras quatro vezes, sendo duas a pedido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Entenda o caso

João Pinto Carioca, Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Moldes, Mário Jorge Nobre de Albuquerque e Marcos Roberto Miranda da Silva são suspeitos na participação da morte do delegado Oscar Cardoso, morto com 18 tiros no dia 9 de março de 2014.

Para o tribunal, com base no depoimento de testemunhas, a vítima foi executada em via pública e há elementos que ligam os réus ao veículo utilizado para o crime.

Testemunhas apresentaram também indícios do suposto motivo do crime, que seria uma vingança de João Branco, apontado como articulador da quadrilha e mentor do crime.

