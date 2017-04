TJAM começa julgamento de Carlos Cury, falso cirurgião plástico

O Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) vai realizar, nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Fórum Criminal Henoch Reis, Zona Centro-Sul da capital, o julgamento do ex-médico Carlos Jorge Cury Mansilla, cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Cremam) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Ele responde à Justiça por realizar cirurgias plásticas sem a especialização necessária em 26 mulheres nos Estados de Rondônia, Goiás e Amazonas.

O advogado criminalista Adriano Hermida Maia, representa Emília Alencar de Souza e cita patologias, laudos, remédios que sua cliente utiliza, inclusive atualmente, seguindo em tratamento sem previsão do término. Ela não teria possibilidade de fazer mais cirurgias para consertar as consequências do erro médico, podendo ainda ficar com sequelas irreversíveis para o resto da vida, Ela, como todas as vítimas, correm sérios riscos de vida.

O advogado ainda ratifica a importância de todos os envolvidos nas cirurgias serem condenados e punidos. “Vamos aditar a denúncia com a inclusão dos partícipes da cirurgia, o médico Sérgio Procópio, anestesista, que junto ao réu Carlos Cury assumiu o risco de dano à vítima, e do médico Yasser Arafat, que à época do fato não possuía inscrição no CRM e constou como médico auxiliar na cirurgia”, disse Maia.

Indagado sobre os desdobramentos do processo, Adriano Maia demonstrou preocupação quanto à celeridade do caso. “Buscamos a devida reparação do dano à vítima, contudo, o processo até o presente momento se encontra sem juiz para julgar o feito, pois todos se julgaram impossibilitados. Atualmente tramita na 11ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho. Ainda que o réu seja condenado, não se tem qualquer previsão para que a vítima seja indenizada em razão da morosidade do judiciário a um caso que possui prioridade de tramitação”.

