Tjam acata denúncia contra prefeito de Parintins

Por unanimidade, o pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) acatou na sessão da última terça-feira (14) denúncia contra o prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrás (PSD), e mais cinco servidores do primeiro escalão da gestão municipal.

A denúncia consta no processo 4001083-39, datada do dia 4 de agosto de 2016, de autoria do Ministério Público do Estado (MPE), e afirma que a Prefeitura de Parintins realizou fracionamento ilegal numa licitação pública para pagar empresas que prestaram serviços para o “Carnailha 2013”, o ano que o atual prefeito assumiu o comando do município.

O MP afirma que o prefeito deveria ter tido zelo e rigor na realização da modalidade e não fazer da forma como aconteceu.

O relator da matéria, desembargador João Mauro Bessa, acatou a denúncia por entender que há provas de dolo e materialidade da irregularidade praticada por Carbrás e os servidores Dielson Canto Brelaz, Rosinaldo da Silva Carneiro, Ademir Garcia Teixeira, Alderlândia Simas e Alessandra Farias Ribeiro.

Num trecho de seu voto, ele afirma que o conjunto de provas contido nos autos revela a presença de materialidade e indícios de autoria, consubstanciados, notadamente, nos autos do procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público.

Num outro trecho, o relator afirma que o prefeito e os seus assessores não foram afastados do cargo e nem tiveram a prisão preventiva decretada porque o Judiciário lhes deu a oportunidade de mostrar caráter e lisura no desempenho dos cargos”.

Recurso arquivado

Um dia após ter perdido o recurso impetrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o registro de candidatura do prefeito eleito de Parintins, Frank Bi Garcia (PSDB), a coligação “Pra Fazer Diferente”, da ex-candidata à prefeita, Márcia Baranda (PMDB), amargou mais uma derrota.

Ontem pela manhã, o pleno do Tjam julgou improcedente e arquivou o recurso impetrado pela coligação de Márcia contra a liminar que suspendeu os efeitos da sessão que desaprovou as contas do exercício de 2008 do então prefeito Frank Bi Garcia.

Em Brasília, o placar foi 6 a 0. Em Manaus, no Tjam foi de 10 a 1. Apenas o desembargador Mário Bessa votou a favor do pedido da ex-candidata.

Tadeu de Souza

Correspondente GRNC