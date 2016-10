TJAM abre mais de 100 vagas em processo seletivo para estagiários

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) dará início na próxima segunda-feira (17) ao período de inscrição da seleção pública para estágio em níveis médio e superior, com vagas específicas para o interior do Estado. No total, são oferecidas 111 vagas.

Para estudantes do ensino médio, estão sendo ofertadas 102 vagas, distribuídas em 60 Comarcas, e mais 09 para acadêmicos do curso de Direito, abrangendo somente as Comarcas de Itacoatiara, Tabatinga e Tefé.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, até o dia 11 de novembro, no site do tribunal, acessando a aba ‘Concursos e Estágios’, no link ‘Estágio Interior’.

Para as vagas de nível médio, o estudante deve ter idade igual ou superior a 15 anos no ato da admissão; estar regularmente matriculado no 1º e no 2º ano do ensino médio, em escola da rede pública estadual; ter média igual ou superior a 6 em todos os componentes curriculares; candidatos do sexo masculino e maiores de 18 anos, devem estar em dia com as obrigações militares; estar no gozo dos direitos políticos, para os maiores de 18 anos; e não possuir antecedentes criminais, comprovado mediante certidão da Justiça Estadual e Federal.

A seleção para estágio em nível superior exige que o candidato esteja regularmente matriculado, a partir do 2º período da graduação em Direito.

