TJ do MS divulga edital de concurso público para Analistas e Técnicos

Salários iniciais chegam a R$ 5.636,96

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) divulgou, por meio da PUC-PR, o edital de abertura do seu novo concurso para nível superior. São 560 vagas para formação de cadastro reserva,nos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, abrangendo diversas áreas e com salários iniciais entre R$ 4.913,79 e R$ 5.636,96.

Para Analistas são 250 vagas na área de Direito e 80 para a área de Administração. Já para Técnico de Nível Superior são 20 vagas para Analista Técnico Contábil, 80 para Analista de Sistema Computacional, cinco para Bibliotecário, 10 para Engenheiro Civil, 10 para Engenheiro Eletricista, cinco para Arquiteto, cinco para Médico, cinco para Odontólogo, 40 para Assistente Social, 40 para Psicólogo, cinco para Jornalista e cinco para Estatístico.

Lembrando que todas as vagas são para formação de cadastro reserva e poderão ser preenchidas em sua totalidade ou não. As chamadas dependem da necessidade e orçamento do TJMS.

As inscrições no concurso podem ser realizadas no site de concursos da PUC-PR – clique aqui – entre 8 horas de 7 de agosto e 16 horas de 18 de setembro.

As taxas de inscrição vão de R$ 85,00 a R$ 100,00, com possibilidade de isenção para candidatos desempregados, que ganhem até três salários mínimos por mês ou doadores de sangue.

