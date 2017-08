Tite vai convocar seleção brasileira para jogos das Eliminatórias no dia 10

Após a divulgação dos convocados por Tite, o treinador da seleção brasileira vai conceder entrevista coletiva – Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou, nesta terça-feira (1º), que a seleção brasileira para os jogos contra Equador e Colômbia será convocada dia 10 de agosto, às 11h. As partidas, válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, serão disputadas dias 31 de agosto e cinco de setembro, em Porto Alegre e Barranquila, respectivamente.

Após a divulgação dos convocados por Tite, o treinador da seleção brasileira vai conceder entrevista coletiva.

O Brasil vai mandar o jogo contra o Equador na Arena do Grêmio. Os ingressos para a partida serão comercializados a partir desta terça-feira (1º), às 15h.

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 33 pontos e já tem vaga garantida na Copa. A Colômbia aparece na segunda colocação, com 24, enquanto o Equador está em sexto, com 20.

Folhapress