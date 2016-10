Tite testa Philippe Coutinho na vaga de Willian no meio de campo

O meia Philippe Coutinho saiu na frente na disputa com Willian pela vaga de titular na seleção brasileira para a partida contra a Bolívia, nesta quinta-feira (6), na Arena das Dunas, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia.

O meia do Liverpool foi testado por Tite no primeiro coletivo em Natal.

Nas duas primeiras partidas do treinador no time nacional, Willian foi titular. Mas Coutinho entrou duas vezes nos minutos finais e melhorou o time.

Além de Coutinho, os volantes Giuliano e Fernandinho treinaram no time titular nesta terça.

Eles vão substituir, respectivamente, Paulinho e Casemiro. O ex-corintiano terá que cumprir suspensão. Já Casemiro se recupera de contusão.

O treino coletivo de Tite surpreendeu. O treinador decidiu colocar 11 jogadores na linha e não usou o goleiro. Ele escalou Roberto Firmino no ataque como ‘sombra’ de Gabriel Jesus, que também foi a campo.

Jesus se apresentou na manhã desta terça em Natal após atuar pelo Palmeiras na noite de segunda (3).

Para poupar o palmeirense, Tite colocou Firmino para simular o mesmo posicionamento defensivo de Jesus.

O lateral-esquerdo Filipe Luís atuou no time titular. Ele vai substituir Marcelo, machucado. A zaga foi formada por Miranda e Marquinhos. Thiago Silva ficou na reserva.

A partida contra a Bolívia poderá deixar o time brasileiro em primeiro lugar nas eliminatórias. A equipe precisa vencer em Natal e torcer por um tropeço do líder Uruguai diante da Venezuela.

O Brasil tem 15 pontos. Os uruguaios somam 16 pontos.

Por Folhapress