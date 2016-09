Tite não deve mudar escalação da seleção brasileira para enfrentar Colômbia

A seleção brasileira que irá enfrentar a Colômbia nesta terça-feira (6), às 20h45, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, será a mesmo que goleou o Equador por 3 a 0 na última quinta-feira (1º). Em treino realizado na tarde do domingo (4), no mesmo local do confronto válido pela 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, o técnico Tite repetiu a mesma formação que venceu semana passada.

O time canarinho treinou durante o final de semana no principal estádio amazonense. A movimentação de sábado (3), inclusive, foi aberta para 15 mil torcedores, criando um clima muito parecido com aquele que deve ser encontrado no dia do jogo contra os colombianos.

A euforia por conta dos amazonenses foi tanta que houve até invasão no gramado, e um dos 20 torcedores que entraram no campo chegou a derrubar o atacante Neymar.

Em coletiva de imprensa após o primeiro treino, o goleiro Alisson declarou que viu o episódio como uma demonstração de carinho por parte dos torcedores amazonenses, e que é bom ter o apoio do povo durante uma disputa de Eliminatória.

“Vejo tudo isso como uma demonstração de carinho, mas sempre é bom tomar cuidado com as fortes emoções. Tudo isso é bom para nós, mas lógico que desde que não prejudique os jogadores, nos lesionando ou nos colocando em risco de ficar fora por conta de algum machucado”, afirmou o arqueiro.

Desfalque no treino de sábado, o meio-campista Renato Augusto treinou normalmente ontem, em uma atividade que durou cerca de duas horas. Tempo destinado às preparações em jogadas de bola parada, ensaiadas e finalizações.

Na entrevista coletiva, Renato falou que as dores fazem parte da vida de um jogador de futebol, ainda mais quando o seu time enfrenta o Equador. Ao comentar sobre o confronto de amanhã, o meia- campista garante que a partida contra os colombianos será bastante equilibrada e espera que eles atuem de forma diferente do que foi apresentado nas Olimpíadas.

“Será um jogo equilibrado e diferente do que foi realizado nas Olimpíadas. Eles têm um jeito de jogar bastante parecido com o nosso, com marcação acirrada, entradas fortes e boas finalizações, mas estamos preparados para vencer e garantir mais uma vitória para o Brasil”, afirmou o meia.

Comando

O jogador, que é um dos mais experientes da equipe, ainda comentou sobre a atuação do técnico Tite, destacando que um dos fatores pelo qual a equipe está melhor dentro de campo é a paciência e as constantes conversas que o comandante tem tido com os atletas nos treinamentos.

“O Tite é um cara que já tive a oportunidade de trabalhar em outras equipes, que trabalha bastante o lado psicológico do jogador, nos orienta e nos faz entender qual é o melhor tipo de jogada. Conseguimos compreender com facilidade e colocar isso dentro de campo, sem falar que ele é um grande amigo também”, declarou Renato Augusto.

Continuidade

O jogo contra a Colômbia será a segunda partida de Gabriel Jesus vestindo a camisa 9 da seleção brasileira. Após marcar dois gols na partida contra o Equador, ele agora é visto como uma das grandes esperanças para o time ao lado do também atacante Neymar.

O jovem declara que o fato de atuar na mesma posição em que joga pelo Palmeiras facilita as jogadas na hora das partidas, e que mesmo sendo um menino de apenas 19 anos, sempre teve responsabilidades.

“É mais fácil você atuar no que já está acostumado a fazer e o fato de jogar numa posição que conheço bem tem me ajudado. Mas este mérito não é só meu, é de toda a equipe. Apesar de ser novo e ter apenas 19 anos, sempre tive responsabilidades desde cedo, e aqui na seleção brasileira não será diferente”, garantiu Jesus, que espera balançar as redes rivais novamente.

Por Wal Lima