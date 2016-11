Tite esboça time titular para jogo contra a Argentina

Após quase dois dias de espera, Tite finalmente teve o grupo completo para preparar a seleção brasileira visando o duelo contra a Argentina, na próxima quinta-feira (10), pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2018. O técnico comandou, na tarde desta terça-feira (8), uma atividade tática no gramado do Mineirão, palco do clássico sul-americano.

Como de costume, Tite não fez mistério. Após um rápido aquecimento, o comandante da seleção separou a equipe e e esboçou o time titular que deverá iniciar a partida contra a Argentina. A formação tinha Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

Com a base mantida desde o início do trabalho, as novidades ficaram por conta dos retornos de Marcelo, que estava lesionado, e Neymar, suspenso na última partida, nos lugares de Filipe Luis e Willian.

O “treino fantasma” – apenas titulares, sem reservas marcando – comandado por Tite trabalhava a saída de bola da equipe e o posicionamento defensivo em lançamentos.

Com o time resolvido, a indefinição fica por conta do jogador que carregará a faixa de capitão no clássico de quinta (10). No revezamento adotado por Tite, três nomes surgem como favoritos para comandar a equipe em campo: Paulinho, Marcelo e até Neymar, que abriu mão de exercer a função há alguns meses. A definição ocorrerá na véspera do duelo, quando Tite concederá entrevista coletiva.

Pedro Ivo Almeida

Folhapress