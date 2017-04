Tite é eleito 22º melhor técnico do mundo por jornal francês

Tite foi eleito o 22º melhor treinador do mundo pelo jornal francês ‘L’Equipe’, que divulgou nesta quarta (26) os nomes dos técnicos que ficaram entre a 21ª e a 30ª colocação do ranking, feito por 33 jornalistas da publicação.

O resultado deixa o técnico da seleção brasileira à frente de nomes consagrados como Louis van Gaal (ex-técnico da Holanda), Oscar Tabarez (técnico do Uruguai) e Rafael Benitez (atualmente no Newcastle).

No perfil de Tite feito pelo ‘L’Equipe’, o treinador é descrito como um admirador do futebol italiano que quer aprender sempre. O jornal também diz que Tite admira o treinador Carlo Ancelotti, comandante do Bayern de Munique, e afirma que o brasileiro é “quase desconhecido na Europa”.

A publicação elege anualmente os 50 melhores treinadores do mundo, mas divulga o ranking em parcelas de 10 nomes por dia.

Lembrado pela participação no 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari -que hoje treina o Guangzhou Evergrande, da China- também apareceu no ranking, na 41ª posição.

Folhapress