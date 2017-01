Tite divulga lista para ‘Jogo da Amizade’ entre Brasil e Colômbia

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, convocou 23 jogadores para representar o Brasil no Jogo da Amizade na próxima quarta-feira (25), contra a Colômbia, às 21h45, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.

Por não se tratar de uma data FIFA, foram chamados apenas jogadores que atuam no futebol brasileiro. Toda a renda líquida da partida será repassada à Associação Chapecoense de Futebol, que a utilizará integralmente para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes, vítimas da queda do avião que levava o time para disputar a partida final da Copa Sul-Americana, em Medellín.

Confira a lista de convocados

Goleiros:

Alex Muralha – Flamengo

Danilo Fernandes – Internacional

Weverton – Atlético Paranaense

Zagueiros:

Geromel – Grêmio

Luan Garcia – Vasco da Gama

Rodrigo Caio – São Paulo

Vitor Hugo – Palmeiras

Laterais:

Fábio Santos – Atlético

Fagner – Corinthians

Jorge – Flamengo

Marcos Rocha – Atlético Mineiro

Meio-campo:

Camilo – Botafogo

Diego – Flamengo

Gustavo Scarpa – Fluminense

Henrique – Cruzeiro

Lucas Lima – Santos

Rodriguinho – Corinthians

Walace – Grêmio

Willian Arão – Flamengo

Atacantes:

Diego Souza – Sport

Dudu – Palmeiras

Luan – Grêmio

Robinho – Atlético Mineiro

