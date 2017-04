Tirullipa estreia espetáculo em Manaus no dia 1º de maio

O humorita Tirullipa apresenta em Manaus o novo espetáculo “Não sou o Cara, mas sou o filho dele”, no dia 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador. O espetáculo acontece a partir das 19h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza, na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da cidade.

Piadas e imitações de artistas famosos, como Luan Santana, compõem o repertório do humorista – que promete fazer a plateia chorar de tanto rir. A paródia da música Loka das cantoras Simone, Simária e Anitta será um espetáculo a parte. Durante a apresentação, Tirullipa também vai homenagear o pai, o Tiririca, de quem o herdou a veia cômica.

Os ingressos já estão à venda, na Ótica Diniz do Manauara Shopping, Lacoste do Amazonas Shopping e através do Site tirullupashow.com.br. No valor de R$ 70,00 (primeira sessão), R$ 60,00 (segunda sessão).

De acordo com a MB Produções, Tirullipa apresentará ao público amazonense um espetáculo cômico pra lá de irreverente.

Com informações da assessoria